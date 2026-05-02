Hatice’den Aylık Gelir İtirafı: "Sahneye Çıkmasam da Cebimde"

90’lı yıllardan bu yana müzik dünyasının renkli isimlerinden biri olan Hatice, Kanal D ekranlarında yayınlanan "Pazar Gezmesi" programında hem evinin kapılarını açtı hem de çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Asiye Acar’ın konuğu olan ünlü şarkıcı, maddi gelirinden özel hayatındaki kırmızı çizgilerine kadar her şeyi açık yüreklilikle paylaştı.

"Hiç Sahneye Çıkmasam Bile 200 Bin TL Gelirim Var"

Sosyal medya paylaşımları, iddialı kombinleri ve estetik operasyonlarıyla sık sık adından söz ettiren Hatice, ekonomik özgürlüğüne dair çarpıcı bir rakam verdi. Sahne çalışmalarının dışında da bir kazanç kapısı olduğunu belirten ünlü isim, "Hiç sahneye çıkmasam bile aylık gelirim 200 bin TL" diyerek magazin gündemine bomba gibi düştü. Hatice, bu geliriyle kimseye muhtaç olmadan yaşamını sürdürdüğünü vurguladı.

Sağlık Kabusu: Botoks Zehirlenmesi

Hatice, programda bir dönem yaşadığı korkunç sağlık tecrübesine de değindi. Diş sıkma problemi nedeniyle yaptırdığı "masseter botoks" sonrası zehirlendiğini açıklayan şarkıcı, yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle anlattı:

"Güzellik merkezinde değil, dişçide yaptırdım. İlk iki gün yeme ve çiğneme problemi yaşadım. Daha sonra kollarımda ve ayaklarımda uyuşma oldu."

Konuşmakta bile güçlük çektiği o günleri geride bırakan ünlü isim, takipçilerini bu tür işlemler konusunda dikkatli olmaları için uyardı.

Sürahi Nine Taklidi ve "İhanet" Çıkışı

Programda sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Hatice, bir dönemin efsane karakteri "Sürahi Nine" taklidiyle izleyenleri kahkahaya boğdu. Neşeli anların ardından özel hayatına dair soruları yanıtlayan şarkıcı, sadakat konusundaki fikriyle herkesi şaşırttı: “İhanete uğrarsam affederim, ayrılmam ama süründürürüm.” Bu sözler sosyal medyada "Hatice'den intikam formülü" olarak yorumlandı.