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Hatay’a giden Aleyna Tilki ve Sefo, depremzede çocuklarla oyun oynadı!

Aleyna Tilki ve Sefo, Hatay’a giderek depremzede çocuklarla oyun oynadı! O anların görüntüsü sosyal medyada yayınlandı...

Hatay’a giden Aleyna Tilki ve Sefo, depremzede çocuklarla oyun oynadı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-02-2023 12:32

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Yaşanan felaketin ardından ünlüler de afet bölgesi için seferber oldu. Bu isimlerden biri olan Aleyna Tilki de depremzede çocuklar için kolları sıvadı. Birkaç gün önce  Aleyna Tilki, depremzede çocuklara oyun alanı yaptırmak ve oyuncak yardımı göndermek istediğini açıkladı. 

Bugün de genç şarkıcı, ünlü rapçi Sefo ile birlikte Hatay'a giden şarkıcı depremzede çocuklarla oyunlar oynadı.

İşte o görüntüler:

 

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