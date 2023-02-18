Hatay’a giden Aleyna Tilki ve Sefo, depremzede çocuklarla oyun oynadı!

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Yaşanan felaketin ardından ünlüler de afet bölgesi için seferber oldu. Bu isimlerden biri olan Aleyna Tilki de depremzede çocuklar için kolları sıvadı. Birkaç gün önce Aleyna Tilki, depremzede çocuklara oyun alanı yaptırmak ve oyuncak yardımı göndermek istediğini açıkladı.



Bugün de genç şarkıcı, ünlü rapçi Sefo ile birlikte Hatay'a giden şarkıcı depremzede çocuklarla oyunlar oynadı.



İşte o görüntüler:



