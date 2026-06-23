Hastane Odasından Şok Paylaşım! Danla Bilic Acil Ameliyata Alındı!

Sosyal medyanın en popüler ve en çok konuşulan fenomen isimlerinden Danla Bilic takipçilerini endişelendiren bir sağlık gelişmesiyle magazin gündemine oturdu. Kişisel Instagram hesabından hastane odasından yaptığı paylaşımla acil olarak operasyona girdiğini duyuran ünlü fenomen her zamanki esprili ve dik duruşlu tavrından da ödün vermedi.

Fenomen isim ameliyat olduğunu takipçileri ile paylaştı. Danla Bilic "Bir önceki storymden sonra acil ameliyata alındım eee bir ordayız bir burda bebeğim" diye bir mesaj paylaştı.

Kabusa Dönen Estetik: Asla Yaptırmayın!

Danla Bilic'in bu ani hastane paylaşımı akıllara hemen geçmişte geçirdiği ve pişmanlığını her fırsatta dile getirdiği estetik operasyonları getirdi. Ünlü fenomen yaklaşık üç yıl önce yaptırdığı kalça dolgusu estetiğinin ardından vücudunda çok ciddi komplikasyonlar ve sağlık sorunları meydana geldiğini açıklamıştı. Fenomen "Kalça dolgusu asla yaptırmayın" demişti.

Beş Kez Dolgu Temizletme Ameliyatı Olmuştu

Vücuduna enjekte edilen dolgu maddesinden kurtulmak ve eski sağlığına kavuşmak için uzun süredir büyük bir mücadele veren Bilic adeta ameliyat masasına abone oldu. Geçtiğimiz yıl aynı problem nedeniyle tam beşinci kez dolgu temizletme ameliyatı geçirdiğini itiraf eden ünlü ismin son geçirdiği acil operasyonun da yine bu temizleme süreciyle ilgili olup olmadığı merak konusu oldu.