Hasret Bitti, İkonik İkili Kavuştu! Bülent Ersoy Ve Safiye Soyman'dan Olay Video!

Dünya Güzellerim programının unutulmaz ikilisi Bülent Ersoy ve Safiye Soyman hasret giderdi.

Hasret Bitti, İkonik İkili Kavuştu! Bülent Ersoy Ve Safiye Soyman'dan Olay Video!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-06-2026 14:30

Türk sanat müziğinin efsane ismi Diva Bülent Ersoy ve magazin dünyasının en neşeli simalarından Safiye Soyman uzun süren ayrılığın ardından yeniden bir araya geldi. Yıllar önce birlikte yer aldıkları gezi-eğlence programı Dünya Güzellerim'le Türk televizyon tarihine damga vuran replikleri ve aralarındaki komik diyaloglarla caps'lere konu olan ikonik ikili hasret giderdikleri eğlenceli bir video ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yıllar önce yayınlanan Dünya Güzellerim programında beraber yer alan magazin dünyasının sık sık gündeme gelen ikilisi Bülent Ersoy ve Safiye Soyman uzun süren hasretin ardından yeniden bir araya geldi.

Kavuştuk Nihayet Biz Çok Bütünleştik

Sosyal medyada kısa sürede izlenme rekorları kıran görüntülerde Safiye Soyman'ın Diva Bülent Ersoy'a sevgi seliyle sarıldığı anlar kameralara yansıdı. Diva'ya olan bağlılığını ve duyduğu özlemi her cümlesinde belli eden Soyman duygularını şu sözlerle haykırdı:

"Canımın içi benim, bir tanem, dünya güzelim, her şeyim. Kavuştuk nihayet. Seni çok seviyorum biz çok bütünleştik."

Nostalji Rüzgarı Estiren O Kelime

Videonun ilerleyen saniyelerinde Safiye Soyman'ın Bülent Ersoy'a dönerek söylediği bir kelime ise izleyenleri yıllar öncesine Dünya Güzellerim programının çekildiği Hindistan, Nepal ve Vietnam günlerine götürdü.

Videonun devamında Soyman'ın Bülent Ersoy'a dönerek "Oda number" demesi ise takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

Soyman'ın o dönem yurt dışındaki otellerde görevlilerle anlaşmaya çalışırken kurduğu ve ekran başındakileri kahkahaya boğan İngilizce-Türkçe karışımı efsanevi Oda number (Oda numarası) esprisini tekrarlaması ikilinin hayranları arasında büyük bir nostalji rüzgarı estirdi.

Takipçilerinden Yorum Yağmuru

İkilinin samimi ve neşeli hallerini gören sosyal medya kullanıcıları videonun altına kısa sürede on binlerce yorum bıraktı. Takipçiler "Efsane kadro yeniden bir arada", "Safiye Soyman'ın 'Oda number' deyişini özlemişiz", "Televizyon tarihinin en iyi ikilisi", "Lütfen Dünya Güzellerim yeniden başlasın" şeklinde mesajlarla ikilinin buluşmasını kutladı.

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