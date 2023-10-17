Hasat başladı kilosu 25 liradan tezgahta yerini alacak

Tefenni, Burdur'un güzellikleriyle ünlü ilçelerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu ilçenin meşhur elma bahçelerindeki hasat mevsimi, üreticiler için heyecanla başladı. Bu yılki hasat mevsimi, meyve bahçelerini süsleyen elmaların bereketiyle dolu.

Üreticiler, sezon başından beri büyük bir özveriyle ürünlerini yetiştiriyorlar. Ekim ayının ilk haftasında başlayan toplama işlemi, Ekim ayının sonuna kadar tamamlanmalıdır. Bu nedenle, üreticiler adeta zamanla yarışıyorlar.

Yeşilköy, yaklaşık 600 kişilik bir nüfusa ev sahipliği yapmaktadır ve bu nüfusun büyük bir kısmı tarım ve meyvecilikle uğraşmaktadır. Hasat edilen elmalar, soğuk hava depolarına getirilerek taze ve lezzetli bir şekilde muhafaza edilmektedir.

Bu yıl, hava koşulları üreticilere zor anlar yaşattı. Zamansız yağışlar ve dolu nedeniyle, beklenen rekolteye ulaşmakta zorlanan Yeşilköylü üreticiler, yine de elde ettikleri ürünlerden memnunlar. Elma bahçelerinin her bir meyvesi, doğal vitaminlerle yüklüdür ve sağlık açısından oldukça faydalıdır.

Yeşilköy'ün elma üreticilerinden olan Cennet Sertkaya, 20 yıldır elma yetiştiriciliği yapmaktadır. Kendi sözleriyle, "20 yıldır meyvecilik işi ile uğraşıyorum. 30-35 dönümde elma, vişne, kiraz, şeftali, kayısı, ceviz olmak üzere her çeşitten var. Biz pazarcıyız. Ürünümüzü genelde pazarlarda satıyoruz. İhracat da olur ama bu sene ürünlerimiz ihracata çok uygun değil. Dolu yağışından dolayı ürünlerimiz çok zarar gördü ama yine de kilo da 20-25 liradan bir satış olur" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Diğer taraftan, Yeşilköy'de soğuk hava deposu işletmeciliği yapan Halil Özcan ise Yeşilköylü olduğunu belirtti ve hasatlarının 10 gün önce başladığını söyledi. Ortalama olarak hasatın 20 güne kadar sürdüğünü ifade eden Özcan, "Şu ana kadar bin ton kadar bir ürün girdi depomuza. Bu sene dolu yağışı ve kara lekeden dolayı ihracatlık malımız az. Ortalama fiyat ise 800 ile 1000 lira arasında. Pazardaki fiyat ise üzerine gelen diğer maliyetlerle birlikte kiloda 20-25 lira olabilir" dedi. Halil Özcan ayrıca Burdur'un elmacısı olarak Yeşilköy'ü tanımladı.

Yeşilköy'de meyve üreticileri, bu yılki dolu yağışı ve kara lekenin ihracat ürünlerine zarar verdiğini belirtiyorlar. Bu sorun, ürünlerin kalitesini etkilediği gibi fiyat dalgalanmalarına da neden oluyor. Elma üreticisi Cennet Sertkaya, bu zorlu döneme rağmen kilo başına 20-25 lira arasında bir satış fiyatının mümkün olduğunu belirtiyor.

Soğuk hava deposu işletmecisi Halil Özcan ise yerel ürünlerin fiyatlarının, diğer maliyetlerle birlikte kiloda 20-25 lira civarında olduğunu açıklıyor. Bu durum, tüketicilere yönelik pazara sunulan ürünlerin fiyatlarını etkileyebilir.

Yeşilköy'deki meyve üreticileri, bu yılki doğa olaylarının ve kalite sorunlarının, ihracat ve yerel piyasa fiyatlarını etkilediğini belirtiyorlar. Dolu yağışı ve kara leke gibi doğa olayları, ürünlerin kalitesini düşürüyor ve bu da fiyatlar üzerinde dalgalanmalara yol açıyor. Bu durum, hem üreticilerin hem de tüketicilerin dikkatini çekiyor ve yerel meyve piyasasının nasıl etkilendiğini gözler önüne seriyor.