Hasan Can Kaya ve Konuşanlar Ekibinden Yeni Sezona Özel Görkemli Kutlama!

Hasan Can Kaya ve Konuşanlar ekibi,Disney+'taki yeni sezonu ünlü isimlerin katıldığı özel bir partiyle kutladı.

Hasan Can Kaya ve Konuşanlar Ekibinden Yeni Sezona Özel Görkemli Kutlama!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-10-2026 15:42

Türk mizahının son dönemdeki en popüler isimlerinden biri olan Hasan Can Kaya'nın kendine has üslubuyla fenomenleşen talk-show programı Konuşanlar merakla beklenen yeni sezonuyla dijital yayın platformu Disney+ ekranlarında izleyicileriyle yeniden buluştu. Platformdaki yeni sezonun ilk bölümünün yayınlanmasıyla birlikte Hasan Can Kaya ve program ekibi bu büyük heyecanı Boğaz kenarında bir mekanda düzenlenen özel bir davetle kutladı. Görkemli geceye sanat, spor ve cemiyet hayatından çok sayıda ünlü isim akın etti. Kahkahaların havada uçuştuğu davette programın yeni dönemine hep birlikte merhaba denildi.

Ünlüler Geçidine Sahne Olan Özel Gece

Konuşanlar için düzenlenen lansman partisi adeta yıldızlar geçidine sahne oldu. Eğlenceli davete katılan isimler arasında Yasemin Sakallıoğlu, Sefo, Bensu Soral ve eşi Hakan Baş, Cenk Tosun, Sevcan Orhan, Ömür Gedik, Orkun Işıtmak, Tuğba Melis Türk, Sıla Saraydemir gibi ünlü simalar yer aldı. Gece boyunca Hasan Can Kaya ve ekibini yalnız bırakmayan dostları yeni sezon için başarı ve tebrik dileklerini iletti.

Bu Sezon Geçen Seneden Çok Daha Komik Olacak!

Kutlama gecesinde sahneye çıkarak davetlilere ve basın mensuplarına duygularını aktaran Hasan Can Kaya yeni sezona dair iddiasını şu sözlerle dile getirdi:

"Öncelikle bu geceye katılıp heyecanımızı paylaştığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Konuşanlar'ın bu sezonu geçen seneden çok daha komik olacak şimdiden söylüyorum. Çekimlerimizi gerçekleştiren teknik ekibime çok teşekkür etmek istiyorum. Ve tabii ki birlikte ikinci yılımıza başladığımız Disney+ ailesine çok teşekkür ediyorum."

Seyircilerin kendi hayatlarından paylaştıkları komik ve sıra dışı hikayeleri Hasan Can Kaya'nın anlık spontane yorumlarıyla birleştiren Konuşanlar yeni sezonunda da kahkaha tufanı estirmeye devam edecek.

Benzer Haberler
Sinem Kobal'dan Doğayla İç İçe Poz: Spor Tarzı ve Doğal Güzelliği Sosyal Medyayı Salladı! Sinem Kobal'dan Doğayla İç İçe Poz: Spor Tarzı ve Doğal Güzelliği Sosyal Medyayı Salladı!
TRT 1'in Yeni Bombası Yörük Kızı'na Dev Transfer: Genco Özak Kadroda TRT 1'in Yeni Bombası Yörük Kızı'na Dev Transfer: Genco Özak Kadroda
Kızılcık Şerbeti'nde Devir Teslim: Yeni Senaristler Belli Oldu! Kızılcık Şerbeti'nde Devir Teslim: Yeni Senaristler Belli Oldu!
Sinemaya Kahkaha Geliyor: Yol Arkadaşım 3'ün Vizyon Tarihi Açıklandı Sinemaya Kahkaha Geliyor: Yol Arkadaşım 3'ün Vizyon Tarihi Açıklandı
Miray Daner ve Halit Özgür Sarı'lı Alıkara'da Flaş Gelişme Miray Daner ve Halit Özgür Sarı'lı Alıkara'da Flaş Gelişme
Susuz Yaz Adana'da Sete Çıktı: Mert Ramazan Demir ve Lizge Cömert Başrolde! Susuz Yaz Adana'da Sete Çıktı: Mert Ramazan Demir ve Lizge Cömert Başrolde!
ÇOK OKUNANLAR
Asir Gündoğdu'nun Yeni Adresi Belli Oldu: Centilmen Dizisinin Kadrosunda!
  • 05-10-2026 15:37

Asir Gündoğdu'nun Yeni Adresi Belli Oldu: Centilmen Dizisinin Kadrosunda!

Tuba Büyüküstün'den Soy Galası Paylaşımı: Duru Güzelliğiyle Sosyal Medyayı Salladı!
  • 09-10-2026 12:56

Tuba Büyüküstün'den Soy Galası Paylaşımı: Duru Güzelliğiyle Sosyal Medyayı Salladı!

Evlat Acısıyla Yıkılan Atilla Taş Tabuta Sarılıp Hıçkıra Hıçkıra Ağladı
  • 09-10-2026 15:48

Evlat Acısıyla Yıkılan Atilla Taş Tabuta Sarılıp Hıçkıra Hıçkıra Ağladı

Rol Arkadaşı Kaan Çakır ile Aşk Yaşadığı İddia Edilen Yüsra Geyik Sessizliğini Bozdu
  • 09-10-2026 10:39

Rol Arkadaşı Kaan Çakır ile Aşk Yaşadığı İddia Edilen Yüsra Geyik Sessizliğini Bozdu

Uzak Şehir'de Sürpriz Gelişme: Cihan Alya'yı Yalnız Bırakmamak İçin Nezarete Girdi!
  • 05-10-2026 10:27

Uzak Şehir'de Sürpriz Gelişme: Cihan Alya'yı Yalnız Bırakmamak İçin Nezarete Girdi!