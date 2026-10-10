Hasan Can Kaya ve Konuşanlar Ekibinden Yeni Sezona Özel Görkemli Kutlama!

Türk mizahının son dönemdeki en popüler isimlerinden biri olan Hasan Can Kaya'nın kendine has üslubuyla fenomenleşen talk-show programı Konuşanlar merakla beklenen yeni sezonuyla dijital yayın platformu Disney+ ekranlarında izleyicileriyle yeniden buluştu. Platformdaki yeni sezonun ilk bölümünün yayınlanmasıyla birlikte Hasan Can Kaya ve program ekibi bu büyük heyecanı Boğaz kenarında bir mekanda düzenlenen özel bir davetle kutladı. Görkemli geceye sanat, spor ve cemiyet hayatından çok sayıda ünlü isim akın etti. Kahkahaların havada uçuştuğu davette programın yeni dönemine hep birlikte merhaba denildi.

Ünlüler Geçidine Sahne Olan Özel Gece

Konuşanlar için düzenlenen lansman partisi adeta yıldızlar geçidine sahne oldu. Eğlenceli davete katılan isimler arasında Yasemin Sakallıoğlu, Sefo, Bensu Soral ve eşi Hakan Baş, Cenk Tosun, Sevcan Orhan, Ömür Gedik, Orkun Işıtmak, Tuğba Melis Türk, Sıla Saraydemir gibi ünlü simalar yer aldı. Gece boyunca Hasan Can Kaya ve ekibini yalnız bırakmayan dostları yeni sezon için başarı ve tebrik dileklerini iletti.

Bu Sezon Geçen Seneden Çok Daha Komik Olacak!

Kutlama gecesinde sahneye çıkarak davetlilere ve basın mensuplarına duygularını aktaran Hasan Can Kaya yeni sezona dair iddiasını şu sözlerle dile getirdi:

"Öncelikle bu geceye katılıp heyecanımızı paylaştığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Konuşanlar'ın bu sezonu geçen seneden çok daha komik olacak şimdiden söylüyorum. Çekimlerimizi gerçekleştiren teknik ekibime çok teşekkür etmek istiyorum. Ve tabii ki birlikte ikinci yılımıza başladığımız Disney+ ailesine çok teşekkür ediyorum."

Seyircilerin kendi hayatlarından paylaştıkları komik ve sıra dışı hikayeleri Hasan Can Kaya'nın anlık spontane yorumlarıyla birleştiren Konuşanlar yeni sezonunda da kahkaha tufanı estirmeye devam edecek.