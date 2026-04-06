Hasan Can Kaya Nişanlandı: Aile Arasında Sade Tören!

Hasan Can Kaya ve Duygu Karabaş nişanlandı! Ortaköy Feriye'de aile arasında yapılan sade nişan töreninden detaylar haberimizde.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-04-2026 10:33

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, uzun süredir birlikte olduğu reklamcı Duygu Karabaş ile evlilik yolunda ilk ciddi adımı attı. Çift, aile arasında düzenlenen sıcak ve sade bir törenle nişanlanarak yüzüklerini taktı.

Ortaköy'de Sade ve Şık Tören

Nişan merasimi için İstanbul'un eşsiz manzarasına sahip Ortaköy Feriye tercih edildi. Gösterişten uzak, samimi bir atmosferde gerçekleşen törene yaklaşık 50 davetli katıldı. Gece boyunca sadece çiftin aile üyelerinin ve en yakın çevrelerinin hazır bulunması dikkat çekti.

Kız İsteme Merasimi de Yapıldı

Geleneklerin de unutulmadığı gecede, nişan öncesinde kız isteme merasimi gerçekleştirildi. Ailelerin bir araya gelerek bu özel ana şahitlik ettiği törende, Hasan Can Kaya ve Duygu Karabaş çiftinin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Magazin dünyasının sevilen ismi Hasan Can Kaya'nın, kariyerindeki başarısını özel hayatındaki bu mutlu adımla taçlandırması hayranları tarafından sevinçle karşılandı.

