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Harry Potter'ın Ak Sakallı Dedesi Michael Gambon Hayatını Kaybetti

"Harry Potter" film serisinde unutulmaz bir karakter olan Albus Dumbledore'a hayat veren ünlü İrlandalı aktör Michael Gambon, 82 yaşında aramızdan ayrıldı.

Harry Potter'ın Ak Sakallı Dedesi Michael Gambon Hayatını Kaybetti
YAŞAM
Yayın Tarihi : 28-09-2023 17:25

Efsanevi "Harry Potter" film serisindeki Albus Dumbledore karakteriyle milyonlarca hayranın kalbini kazanan Michael Gambon, 82 yaşında yaşamını yitirdi.

Dublin doğumlu İrlandalı aktör Michael John Gambon, 19 Ekim 1940'ta bir terzi olan annesi ve mühendis olan babasının yanında dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine 1960'ların başlarında tiyatro sahnelerinde başlangıç yaptı. Tiyatronun yanı sıra televizyon ve sinema projelerinde de boy gösteren Gambon, birçok ödüle layık görüldü.

Aktörün film kariyerinde ön plana çıkan rolleri arasında 1989 yapımı "Aşçı, Hırsız, Karısı ve Sevgilisi" filminde canlandırdığı mafya lideri ve 2010 yapımı "Kralın Konuşması"nda Kral George V karakteri bulunmaktadır. Ancak Michael Gambon, en çok J.K. Rowling'in ünlü "Harry Potter" serisindeki Albus Dumbledore karakteriyle tanındı. Aktör, 2004 yılında vefat eden Richard Harris'in ardından bu ikonik role adım attı ve serinin kalan filmlerinde bu karaktere hayat verdi.

Michael Gambon'un vefatı, dünya genelinde milyonlarca Harry Potter hayranını yasa boğdu. Oyuncunun başarılı kariyeri ve unutulmaz rolleriyle sinema tarihinde daima hatırlanacağı kesin.

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