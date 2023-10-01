Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen "Kim Milyoner Olmak İster?" programında, Harry Potter serisinin ünlü aktörü Richard Harris hakkında dikkat çeken bir soru soruldu. Bu soru, aktörün unuttuğu eski bir fotoğrafı gündeme getirdi.

Harry Potter hayranlarının yakından tanıdığı Richard Harris, serinin ilk iki filminde Dumbledore karakteriyle büyük bir beğeni toplamıştı. Ancak aktörün sahip olduğu ancak unuttuğu bir eski fotoğraf, son zamanlarda gündeme geldi.

Yeni Bölümde Merak Edilen Soru

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" programının 1 Ekim Pazar günkü bölümünde, bu fotoğraf hakkında ilginç bir soru soruldu. Yarışmacı ve izleyicilerin merakla cevabını beklediği soru şöyleydi:

Gündemdeki Soru: Harry Potter Dumbledore karakterini canlandıran Richard Harris'in 25 yıl sonra hatırladığı şey hangisidir

"Harry Potter serisinin ilk iki filminde Dumbledore karakterini canlandıran Richard Harris'in sahip olmasına rağmen unuttuğu eski bir fotoğrafına bakarken görüp var olduğunu 25 yıl sonra hatırladığı şey hangisidir?"

A- Deniz kenarındaki malikanesi

B- Klasik lüks otomobili

C- Safkan yarış atı

D- İlk eşinden olan oğlu

Doğru Cevap: B- Klasik lüks otomobili

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