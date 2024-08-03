Harbiye'de Yıldız Tilbe izdihamı

Yıldız Tilbe dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde bu yaz ikinci konserini verdi. Gerçekleşen gecenin biletleri günler öncesinden tükenmişti. Kapı açılış saatinden çok önce gelen Yıldız Tilbe hayranları uzun bir kuyruk oluşturdu. İzdiham yaşanmaması için güvenlik önlemleri alındı.





2 ayrı kostümle sahneye çıkan Tilbe, aralıksız 2 saat şarkı söyledi. Dünden bugüne hit olmuş sevilen parçalarını seslendiren şarkıcıya hayranları da eşlik etti. Yıldız Tilbe yoğun ilginin yaşandığı konserden zaferle çıktı. Tüm biletlerin tükenmesinden dolayı rakiplerine de açık ara fark atmış oldu.