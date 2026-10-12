Harabe Filminin Seti Uzadı: Burcu Biricik'in Altın Portakal Jüri Üyeliği İptal Oldu!

Türk sinemasının ve televizyon dünyasının en başarılı, yetenekli oyuncularından biri olan Burcu Biricik'in başrolünde yer aldığı iddialı sinema filmi Harabe'nin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Yönetmenliğini Senem Bay'ın üstlendiği ve 15 Eylül'de motor diyen filmin İstanbul Beyoğlu, Galata ve Karaköy'de gerçekleştirilen çekimlerinin ardından ekip hikayenin kilit noktası olan Antalya sahneleri için kolları sıvadı. Ancak Antalya'da olumsuz hava şartları nedeniyle çekim takviminin sarkması sürpriz bir gelişmeyi de beraberinde getirdi. Film setinin uzaması sonucu Burcu Biricik'in merakla beklenen festival jüri üyeliği iptal oldu.

Yerine Meryem Uzerli Geldi

Filmde Selin adında bir yaşam hakkı aktivistine hayat veren Burcu Biricik'in bu yıl 63. kez düzenlenecek olan saygın Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisinde yer alması planlanıyordu.

Ancak 24 - 31 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek festival dönemi ile uzayan film çekimlerinin çakışması üzerine güzel oyuncu jüri üyeliği görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Usta yönetmen Derviş Zaim'in başkanlığını yürüttüğü ve oyuncu Fatih Artman'ın da yer aldığı Altın Portakal jürisine Burcu Biricik'in yerine Meryem Uzerli dahil oldu.

Uluslararası Dev Kadro Harabe Filmi İçin Bir Arada

Sinemaseverler tarafından heyecanla beklenen Harabe filmi güçlü ve uluslararası oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Burcu Biricik'e filmde genç yetenek Burak Dakak Filistinli ünlü oyuncu Maisa Abd Elhadi ve Lübnanlı aktör Josef Akiki eşlik ediyor.

Antalya'daki yoğun set temposu devam eden ve çekimlerinin 30 Ekim tarihinde tamamlanması planlanan Harabe derin hikayesi ve güçlü performanslarıyla sinema salonlarında fırtına estirmeye aday gösteriliyor.