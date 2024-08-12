Hande Yener'in Balıkesir konserinde talihsiz kaza: Sahneye düşen Yener’i dansçıları ayağa kaldırdı

Pop müziğin ünlü ismi Hande Yener, Balıkesir'de hayranlarıyla buluştuğu konserde talihsiz bir olay yaşadı. Sahneye çıkarak sevilen şarkılarını seslendiren Yener, performansı sırasında dengesini kaybederek düştü.

O anlar, bir hayranının kamerasına anbean yansıdı. Neyse ki, Yener’in dansçıları hızla müdahale ederek ünlü şarkıcıyı ayağa kaldırdı ve konser kaldığı yerden devam etti.

Yener, kısa süreli bu kazanın ardından sahneye olan hakimiyetini koruyarak performansına devam etti. Hayranları ise şarkıcının profesyonelliğini ve sahnedeki güçlü duruşunu takdir etti.