Hande Yener'in Balıkesir konserinde talihsiz kaza: Sahneye düşen Yener’i dansçıları ayağa kaldırdı

Hande Yener, Balıkesir konserinde yere düştü!

Hande Yener'in Balıkesir konserinde talihsiz kaza: Sahneye düşen Yener’i dansçıları ayağa kaldırdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-08-2024 20:48

Pop müziğin ünlü ismi Hande Yener, Balıkesir'de hayranlarıyla buluştuğu konserde talihsiz bir olay yaşadı. Sahneye çıkarak sevilen şarkılarını seslendiren Yener, performansı sırasında dengesini kaybederek düştü.

O anlar, bir hayranının kamerasına anbean yansıdı. Neyse ki, Yener’in dansçıları hızla müdahale ederek ünlü şarkıcıyı ayağa kaldırdı ve konser kaldığı yerden devam etti.

Yener, kısa süreli bu kazanın ardından sahneye olan hakimiyetini koruyarak performansına devam etti. Hayranları ise şarkıcının profesyonelliğini ve sahnedeki güçlü duruşunu takdir etti.

Benzer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı ve Emeklilere verilecek nakit ödemeler Hesaplara yattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı ve Emeklilere verilecek nakit ödemeler Hesaplara yattı!
İş Bankası 7500 TL ödeme yapacağını tekrar açıkladı! Son dakika açıklama yapıldı! İş Bankası 7500 TL ödeme yapacağını tekrar açıkladı! Son dakika açıklama yapıldı!
Denizbank Ev Hanımlarına Nakit Ödeme Yapacak! 50 bin TL kredi başladı! Denizbank Ev Hanımlarına Nakit Ödeme Yapacak! 50 bin TL kredi başladı!
Akbank ve Garanti Bankası ve İş Bankası ve Halkbank duyurdu! 100.000 TL borçlar kapanacak! Tek seferde ödenecek Akbank ve Garanti Bankası ve İş Bankası ve Halkbank duyurdu! 100.000 TL borçlar kapanacak! Tek seferde ödenecek
16566 TL ödeme emeklilere verilecek! CUMHURBAŞKANI onayladı ve Emekliye Ek Ödeme başladı! 16566 TL ödeme emeklilere verilecek! CUMHURBAŞKANI onayladı ve Emekliye Ek Ödeme başladı!
Şevval Şahin ve Burak Ateş Bodrum’da tatilin tadını çıkarıyor Şevval Şahin ve Burak Ateş Bodrum’da tatilin tadını çıkarıyor
ÇOK OKUNANLAR
Arka Sokaklara öyle bir isim katılıyor ki... Duyunca çok şaşıracaksınız
  • 10-08-2024 11:42

Arka Sokaklara öyle bir isim katılıyor ki... Duyunca çok şaşıracaksınız

Kıvanç Tatlıtuğ öyle bir rolle dönüyor ki... Yer yerinden oynayacak!
  • 10-08-2024 14:38

Kıvanç Tatlıtuğ öyle bir rolle dönüyor ki... Yer yerinden oynayacak!

Demet Akalın'dan Serenay Sarıkaya'ya: 'Manyak karı ya'
  • 09-08-2024 17:07

Demet Akalın'dan Serenay Sarıkaya'ya: 'Manyak karı ya'

Demet Şener sordu:
  • 07-08-2024 11:33

Demet Şener sordu: "Var mı daha güzeli?"

Holding'e Ceyda geliyor! Kadroya flaş transfer
  • 10-08-2024 14:36

Holding'e Ceyda geliyor! Kadroya flaş transfer