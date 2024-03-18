Hande Yener'i yıkan acı haber: 'Dünyamı kaybettim'

Ünlü şarkıcı Hande Yener, sevenlerini üzen bir haber paylaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesini kaybettiğini duyurdu. "Dünyamı kaybettim. Onun iyileşmesi için çok çaba harcadık" şeklinde ifade etti.

Hande Yener'i yıkan acı haber: 'Dünyamı kaybettim'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-03-2024 11:45

Ünlü şarkıcı Hande Yener, sevenlerini derin bir üzüntüye boğan bir haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 82 yaşındaki annesi Yıldız Özyener'i kaybettiğini açıkladı.

Hande Yener, 12 yıl önce babasını kaybettikten sonra bu sabah annesini toprağa verdiğini duyurdu. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyamı kaybettim. Anneciğimi toprağa verdim. İyileşmesi için çok çabaladık, ama ne yazık ki bu kez başarılı olamadık. Herkese arayıp soran, başsağlığı dileyen herkese teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Hande Yener'in annesi, 2015 yılında beyin kanaması geçirmişti. O dönemde şarkıcı, annesinin kalp hastası olduğunu ve bazı ilaçları kullanmadığını belirtmişti. Annenin kanı sulandıran ilacı kullanmaması sonucunda beyin kanaması geçirdiği ortaya çıkmıştı.

Benzer Haberler
'Şahane Hayatım'da gergin anlar! Yeni bölümden yeni tanıtım! 'Şahane Hayatım'da gergin anlar! Yeni bölümden yeni tanıtım!
Resmi Gazetede Açıklanan Yeni Karar Geldi! EMEKLİ Maaşlarını Alanlar İçin Dikkat Duyurusu Geldi! Resmi Gazetede Açıklanan Yeni Karar Geldi! EMEKLİ Maaşlarını Alanlar İçin Dikkat Duyurusu Geldi!
Cem Yılmaz'dan 'nafaka' göndermesi: Cem Yılmaz'dan 'nafaka' göndermesi: "Oğlum annenin haberi yok değil mi?"
Nilgün Belgün'den bomba sevişme itirafı Nilgün Belgün'den bomba sevişme itirafı
Para isteyenler için müjde! Nakit ihtiyacınıza 41.000 TL ödenecek Para isteyenler için müjde! Nakit ihtiyacınıza 41.000 TL ödenecek
Cebinde banka kartı olanlar dikkat! 100.000 TL ödeme veriliyor! Son kez ödenecek Cebinde banka kartı olanlar dikkat! 100.000 TL ödeme veriliyor! Son kez ödenecek
ÇOK OKUNANLAR
Survivor'da Yunus Emre baba olacağını böyle öğrendi! İşte o anlar...
  • 14-03-2024 10:02

Survivor'da Yunus Emre baba olacağını böyle öğrendi! İşte o anlar...

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını'na damga vurdu! Sosyal medyada TT listesine girdi
  • 16-03-2024 10:16

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını'na damga vurdu! Sosyal medyada TT listesine girdi

Neslihan Atagül'ün yeni tarzı gündem oldu
  • 13-03-2024 09:56

Neslihan Atagül'ün yeni tarzı gündem oldu

Taş Kağıt Makas'ta gözyaşlarına boğan baba-oğul sahnesi
  • 14-03-2024 13:25

Taş Kağıt Makas'ta gözyaşlarına boğan baba-oğul sahnesi

İnci Taneleri'nde Azem'in kızı kim? Ortaya çıktı!
  • 14-03-2024 11:44

İnci Taneleri'nde Azem'in kızı kim? Ortaya çıktı!