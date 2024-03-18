Hande Yener'i yıkan acı haber: 'Dünyamı kaybettim'

Ünlü şarkıcı Hande Yener, sevenlerini derin bir üzüntüye boğan bir haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 82 yaşındaki annesi Yıldız Özyener'i kaybettiğini açıkladı.

Hande Yener, 12 yıl önce babasını kaybettikten sonra bu sabah annesini toprağa verdiğini duyurdu. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyamı kaybettim. Anneciğimi toprağa verdim. İyileşmesi için çok çabaladık, ama ne yazık ki bu kez başarılı olamadık. Herkese arayıp soran, başsağlığı dileyen herkese teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Hande Yener'in annesi, 2015 yılında beyin kanaması geçirmişti. O dönemde şarkıcı, annesinin kalp hastası olduğunu ve bazı ilaçları kullanmadığını belirtmişti. Annenin kanı sulandıran ilacı kullanmaması sonucunda beyin kanaması geçirdiği ortaya çıkmıştı.