Hande Yener'den 'vergi krizi' iddiasına cevap!

Ünlü şarkıcı Hande Yener'in, "Fenerbahçe USA Derneği'nin ABD'de düzenlediği baloda vereceği konsere vize reddi aldığı" haberlerine yönelik açıklama geldi. Hande Yener, daha önce turist vizesiyle ABD'ye gittiğini ve burada konser verdiğini belirtildi. Ancak şarkıcının vergi ödemediği için yeni vize başvurusunun reddedildiği öne sürüldü.

Hande Yener, bu iddiaları yalanlayarak, vize başvurusunun sonuçlanma süresinin yetişmemesi nedeniyle konsere gidemediğini açıkladı. Ünlü şarkıcının, 2022 yılında ABD'ye konser vermek için çalışma izni vizesi belgesiyle gittiği de öğrenildi.