Advert

Hande Yener'den 'vergi krizi' iddiasına cevap!

Şarkıcı Hande Yener, "Fenerbahçe USA Derneği'nin ABD’de düzenlediği baloda vereceği konsere vize reddi aldığı için gidemedi" haberlerine açıklık getirdi.

Hande Yener'den 'vergi krizi' iddiasına cevap!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-10-2023 09:53

Ünlü şarkıcı Hande Yener'in, "Fenerbahçe USA Derneği'nin ABD'de düzenlediği baloda vereceği konsere vize reddi aldığı" haberlerine yönelik açıklama geldi. Hande Yener, daha önce turist vizesiyle ABD'ye gittiğini ve burada konser verdiğini belirtildi. Ancak şarkıcının vergi ödemediği için yeni vize başvurusunun reddedildiği öne sürüldü.

Hande Yener, bu iddiaları yalanlayarak, vize başvurusunun sonuçlanma süresinin yetişmemesi nedeniyle konsere gidemediğini açıkladı. Ünlü şarkıcının, 2022 yılında ABD'ye konser vermek için çalışma izni vizesi belgesiyle gittiği de öğrenildi.

Benzer Haberler
Tolgahan Sayışman: İş olsun da Allah çektirsin deriz! Tolgahan Sayışman: İş olsun da Allah çektirsin deriz!
Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi
Berfu Yenenler'den 'Adnan Oktar' açıklaması: Aynısını üniversitede yaşadım Berfu Yenenler'den 'Adnan Oktar' açıklaması: Aynısını üniversitede yaşadım
Meryem Uzerli Abu Dabi’de NBA maçı izledi Meryem Uzerli Abu Dabi’de NBA maçı izledi
Hande Ataizi, Farah Zeynep Abdullah'la sette küstüğü iddiasına ne yanıt verdi? Hande Ataizi, Farah Zeynep Abdullah'la sette küstüğü iddiasına ne yanıt verdi?
Aleyna Tilki'nin yatak odası pozları gündem oldu! O detay gözden kaçmadı Aleyna Tilki'nin yatak odası pozları gündem oldu! O detay gözden kaçmadı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye dünya medyasında manşetlerde! Birkaç ülkeden biri
  • 10-10-2023 21:39

Türkiye dünya medyasında manşetlerde! Birkaç ülkeden biri

Şeker hastalığına karşı kalkan gibi koruyor! Sadece 1 bardak içmek bile yetiyor
  • 07-10-2023 14:19

Şeker hastalığına karşı kalkan gibi koruyor! Sadece 1 bardak içmek bile yetiyor

Son dakika haberi: TOKi herkesi ev sahibi yapıyor! Bu şehirlerde 1+1-2+1-3+1 konut başvurusu başladı
  • 10-10-2023 10:01

Son dakika haberi: TOKi herkesi ev sahibi yapıyor! Bu şehirlerde 1+1-2+1-3+1 konut başvurusu başladı

TPAO 48 bin TL maaşla işçi alıyor! TPAO işçi alımı ne zaman? Personel alımı başvuru nereye ve nasıl yapılır?
  • 08-10-2023 17:14

TPAO 48 bin TL maaşla işçi alıyor! TPAO işçi alımı ne zaman? Personel alımı başvuru nereye ve nasıl yapılır?

Çöp Adam neden final yapıyor?
  • 11-10-2023 11:37

Çöp Adam neden final yapıyor?