Hande Yener'den Simge Sağın'a gönderme

Hande Yener, Beşiktaş taraftarı olan Simge Sağın'ın Galatasaray kutlamasına katılmasını değerlendirdi.

"Onların Stadına Maça Gitmezdim"

Ünlü şarkıcı, YouTube'da Sibel Arna'nın kanalına konuk oldu ve Fenerbahçeli iki futbolcunun şarkılarını sahiplendiğini belirtti. Maçlarda ya "Beni Sev" ya da "Sebastian" şarkısının çalındığını söyleyen Yener, stadın onu çağırdığını ifade etti. Ayrıca, Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un özel bir davetle formayı imzaladığını ekledi. Hande Yener, şarkılarının Beşiktaş veya Galatasaraylı bir futbolcu tarafından sahiplenmesi durumunda o takımların stadına gitmeyeceğini söyledi.

Simge'nin Galatasaray Kutlaması

Hande Yener ayrıca, Beşiktaşlı olan Simge Sağın'ın Galatasaray kutlamasına katılmasını da yorumladı. Kendi taraftarlığını vurgulayan Yener, Simge'nin bu durumu kendince çözdüğünü ancak taraftarların bunu anlamadığını ifade etti.

"Evlilik Aptallıktır"

Programda evlilik hakkında da konuşan Hande Yener, nasıl bir insanla ilişki yaşayacağımızı seçebildiğimizi belirtti. Geçmiş hatalardan ders almanın ve önyargıdan kaçınmanın önemli olduğunu dile getirdi. Ancak Yener, kişisel görüşüne göre evliliğin aptallık olduğunu söyledi. Evlenmek yerine insanların hatalarını bir kez yapmaları gerektiğini ve aynı hatayı yaparak farklı bir sonuç beklemenin anlamsız olduğunu ifade etti.