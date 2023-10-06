Advert

Hande Yener'den Simge Sağın'a gönderme

Fenerbahçe taraftarı olan ünlü şarkıcı Hande Yener, Simge Sağın'ın Galatasaray kutlamasına katılması hakkındaki tartışmayı yeniden gündeme getirdi. Ayrıca, evlilik konusunda da dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Hande Yener'den Simge Sağın'a gönderme
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-10-2023 09:40

Hande Yener, Beşiktaş taraftarı olan Simge Sağın'ın Galatasaray kutlamasına katılmasını değerlendirdi.

"Onların Stadına Maça Gitmezdim"

Ünlü şarkıcı, YouTube'da Sibel Arna'nın kanalına konuk oldu ve Fenerbahçeli iki futbolcunun şarkılarını sahiplendiğini belirtti. Maçlarda ya "Beni Sev" ya da "Sebastian" şarkısının çalındığını söyleyen Yener, stadın onu çağırdığını ifade etti. Ayrıca, Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un özel bir davetle formayı imzaladığını ekledi. Hande Yener, şarkılarının Beşiktaş veya Galatasaraylı bir futbolcu tarafından sahiplenmesi durumunda o takımların stadına gitmeyeceğini söyledi.

Simge'nin Galatasaray Kutlaması

Hande Yener ayrıca, Beşiktaşlı olan Simge Sağın'ın Galatasaray kutlamasına katılmasını da yorumladı. Kendi taraftarlığını vurgulayan Yener, Simge'nin bu durumu kendince çözdüğünü ancak taraftarların bunu anlamadığını ifade etti.

"Evlilik Aptallıktır"

Programda evlilik hakkında da konuşan Hande Yener, nasıl bir insanla ilişki yaşayacağımızı seçebildiğimizi belirtti. Geçmiş hatalardan ders almanın ve önyargıdan kaçınmanın önemli olduğunu dile getirdi. Ancak Yener, kişisel görüşüne göre evliliğin aptallık olduğunu söyledi. Evlenmek yerine insanların hatalarını bir kez yapmaları gerektiğini ve aynı hatayı yaparak farklı bir sonuç beklemenin anlamsız olduğunu ifade etti.

Benzer Haberler
Devrim Özkan, Lucas Torreira ile aşk yaşadığını itiraf etti Devrim Özkan, Lucas Torreira ile aşk yaşadığını itiraf etti
Hülya Avşar'ın yaza vedası olay oldu! Hülya Avşar'ın yaza vedası olay oldu!
Afra Saraçoğlu lansman tarzıyla dikkat çekti! Afra Saraçoğlu lansman tarzıyla dikkat çekti! "Çok doğalsın"
Emre Altuğ eski eşi Çağla Şıkel'e tepkili mi? Emre Altuğ eski eşi Çağla Şıkel'e tepkili mi? "Hadsizlik..."
Murat Boz: Hadise'mle konser vereceğiz Murat Boz: Hadise'mle konser vereceğiz
Yeşim Salkım'dan acı itiraf! 'Cinsel şiddete uğradım' Yeşim Salkım'dan acı itiraf! 'Cinsel şiddete uğradım'
ÇOK OKUNANLAR
Cinsiyet değiştiren Çukur oyuncusunun yatak pozu şoke etti
  • 02-10-2023 14:02

Cinsiyet değiştiren Çukur oyuncusunun yatak pozu şoke etti

Zehra Güneş'i hiç böyle görmediniz! Meğer yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmış!
  • 04-10-2023 11:36

Zehra Güneş'i hiç böyle görmediniz! Meğer yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmış!

Dilan Polat
  • 04-10-2023 12:01

Dilan Polat "Tedavisi olan bir hastalık değil" diyerek açıkladı: “Dayanılamayacak ağrılarım var”

Hazal Kaya doğum gününü bu paylaşımla kutladı
  • 03-10-2023 10:41

Hazal Kaya doğum gününü bu paylaşımla kutladı

Biricik Suden'in kaslı fotoğrafını gören arkadaşı kocası Mazhar Alanson'u arayıp bakın ne demiş?
  • 02-10-2023 13:37

Biricik Suden'in kaslı fotoğrafını gören arkadaşı kocası Mazhar Alanson'u arayıp bakın ne demiş?