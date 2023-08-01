Advert

Hande Yener'den 'sahte tıklanma' mesajı

Hande Yener, son single'ı "Benden Bir Tane Daha Yok"un müzik listelerinde üst sıralarda yer almasının ardından meslektaşlarına yönelik dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, müzik listelerinde yer alabilmek için sahte tıklamaların kullanılmasına karşı çıktı.

Hande Yener'den 'sahte tıklanma' mesajı
Yayın Tarihi : 2023-08-01 10:32

Hande Yener'in özellikle Türk müzik listelerinde birçok başarıya imza atan "Benden Bir Tane Daha Yok" adlı şarkısı, müzikseverler tarafından büyük ilgi görmüş ve listelerde üst sıralara yükselmişti. Ancak bazı sanatçıların ve şarkıların yüksek sıralarda yer alması için sahte tıklamaların kullanıldığı iddiaları uzun süredir müzik dünyasının gündemindeydi.

Hande Yener, meslektaşlarını "Telefon çiftliği sahipleri" olarak nitelendirerek, bu tür yöntemlerin listelerin gerçek başarılarını yansıtmadığını belirtti. Ayrıca algoritmayı manipüle etmenin sanatçılar için uzun vadede olumsuz sonuçlara yol açabileceğini vurguladı. Türk halkının kalbine gerçekten girebilmek için doğru müzik ve içerik üretiminin önemine dikkat çeken ünlü şarkıcı, algı starlığı ve geçici başarılar için böyle taktiklerin kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

Yener, “Telefon çiftliği sahipleri! Listeleri bir salın... Algoritmayı etkiliyorsun da Türk halkının kalbine öyle girilmez... Algı starlık için değmez. Günün sonunda siz üzülürsünüz” dedi.

Hande Yener'in bu açıklaması, müzik dünyasındaki dürüstlük ve etik tartışmalarını tekrar gündeme getirdi ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Müzik endüstrisinde sahte tıklamaların ve manipülasyonun önüne geçmek için çeşitli adımların atılması gerektiği konusundaki görüşler, farklı sanatçılar ve müzikseverler tarafından da destek buluyor.

Hande Yener'in bu açıklamasının ardından, müzik listelerinin geleceğine yönelik daha fazla şeffaflık ve adil bir rekabet ortamının oluşturulması için sektördeki tüm paydaşlar üzerinde tartışmaların yoğunlaşması bekleniyor.

Benzer Haberler
Alina Boz ile Umut Evirgen'den aşk pozu! Alina Boz ile Umut Evirgen'den aşk pozu!
Demet Özdemir'in ayna selfie'lerine yorum yağdı! Demet Özdemir'in ayna selfie'lerine yorum yağdı!
Hadise geccelerde yakalandı Hadise geccelerde yakalandı
Zeynep Bastık'tan sevgilisine plajda defile! Zeynep Bastık'tan sevgilisine plajda defile!
Beren Saat'in koltuk değnekli deniz keyfi Beren Saat'in koltuk değnekli deniz keyfi
Merve Dizdar: Sosyal medyayı çok sevmiyorum Merve Dizdar: Sosyal medyayı çok sevmiyorum
ÇOK OKUNANLAR
2 gün içinde Yapı Kredi bankası hesabınız üzerinden başvuru yaparak kredi alın!
  • 28-07-2023 22:29

2 gün içinde Yapı Kredi bankası hesabınız üzerinden başvuru yaparak kredi alın!

Benzinde çılgın indirim! Litre başına daha ucuz benzin müjdesi geldi! Vatandaşlar akın etti!
  • 29-07-2023 17:55

Benzinde çılgın indirim! Litre başına daha ucuz benzin müjdesi geldi! Vatandaşlar akın etti!

SGK, SSK, Tarım, Bağkur'ya en düşük 10.817,44 TL çıplak maaş! TÜİK, intibak ve seyyanen yüzde 63 kök zam tablosu geldi
  • 03-08-2023 08:52

SGK, SSK, Tarım, Bağkur'ya en düşük 10.817,44 TL çıplak maaş! TÜİK, intibak ve seyyanen yüzde 63 kök zam tablosu geldi

SGK destekli emekli olan vatandaşlara verilecek olan 50.000 TL ödemeler ile ilgili karar açıklandı
  • 01-08-2023 19:41

SGK destekli emekli olan vatandaşlara verilecek olan 50.000 TL ödemeler ile ilgili karar açıklandı

Kredi ve kredi kartı kullananlara büyük şok! Faizler arşa çıktı! Zor günler geride kaldı, daha zor günler geliyor!
  • 01-08-2023 20:01

Kredi ve kredi kartı kullananlara büyük şok! Faizler arşa çıktı! Zor günler geride kaldı, daha zor günler geliyor!