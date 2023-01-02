Hande Yener'den müthiş şov!

Kıbrıs'ta sahne alan Yener, yeni yıl heyecanını binlerce dinleyicisiyle birlikte sahnede yaşadı. Rezervasyonları günler öncesinden dolan gecede popun kraliçesi, büyük bir şova imza attı.

Göz kamaştıran sahne performansının yanı sıra görsel şovları, unutulmaz hitleri ve dans koreografileri ile Kıbrıslıları mest etti.

Yeni yıla özel iki farklı kostüm giymeyi tercih eden ünlü popçu, iddialı kıyafetleriyle sevenlerini bir kez daha büyüledi.

2023’ü Hande Yener’in ‘Mor’, ‘İyi Ya’,’Naber’ şarkılarıyla karşılayan müzikseverler, hem şarkılara eşlik etti hem de doyasıya eğlendi. Kıbrıs’ı kasıp kavuran ünlü sanatçı, 2,5 saat sahnede kalarak unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşattı.