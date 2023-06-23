Hande Yener'den Kuruçeşme'de 'Afrodizyak' etkisi

Koreografisi, sesi ve görsel şöleni ile büyüleyen pop müziğin yeni jenerasyon divası olarak işaret edilen Hande Yener, aylar öncesinden hazırlandığı konserinde 150 kişilik ekiple çalıştı. 10 dansçısıyla yaklaşık 3 ay boyunca dans provası yapan Hande Yener, dans şovu ile de büyüledi. Dansçıların için 50 parçadan oluşan styling çalışması yapıldı.

YAPAY ZEKALI DEV KONSER

Teknolojinin sanatla buluştuğu dev Kuruçeşme konserinde yapay zekayla üretilmiş Hande Yener robotları konser öncesinde dev ekranlarda seyirciyi karşılamasıyla dikkat çekerken bir ilke imza atıldı. Kuruçeşme Açıkhava’ya dünyaca ünlü starların konserlerinde kullandığı yönetmenliğini Selim Akar’ın yaptığı konser açılış teaser’ı ile Hande Yener yenilikçi tarzı ile izleyicilerin büyük tezahüratı ile konserin açılışını yaptı.

Bu gece “Afrodizyak” isimli yeni albümünü çıkaran Yener, konserin açılışını söz ve müziği Genco Ecer’e, düzenlemesi sevgilisi Misha’ya ait “Çatla” isimli şarkıyla yaptı. Konserinde “Afrodizyak” albümden ‘Vazgeçtim’, ‘Havale’, ‘Öp Beni’, ‘Hop Hop’, ‘Hoşça kal’, ‘Yara’ şarkılarını seslendirdi.

Dünyaca ünlü dizi Game Of Thrones'un Kıbrıs asıllı İngiliz oyuncusu Tamer Hassan, yeğeni Genco Ecer’i ve Hande Yener’i izlemek için Kuruçeşme’ye geldi. Şafak Sezer, Tammer Hasan, Genco Ecer konserde objektiflere poz verdi. Ünlü ressam Berfin Uluman ve Şükriye Tutkun da izleyenler arasındaydı.

AŞK DÜETİ

Söz & Müziği Genco Ecer’e, düzenlemesi Misha’ya ait olan “Vazgeçtim” şarkısında sevgilisi Misha ile düet yapan Hande Yener, Kuruçeşme Sahnesi’nde parçayı birlikte seslendirdi. Hande Yener, “Afrodizyak albümünün müzik direktörünü ayrıca sevgilimi sahneye davet ediyorum. Sahneye çıkmayı çok sevmiyor ama artık onunla birçok sahnede bizi göreceksiniz… İyi ki hayatımdasın beni üzmediğin için çok teşekkür ederim.” dedi.



GENCO ECER YENİ ŞARKISI ‘OF OF’ SÜRPRİZİ

Genco Ecer, önünüzdeki aylarda çıkacak olan yeni şarkısı “Of Of’u seslendirerek sürpriz yaptı. Genco Ecer sahnede “Bir gecede müzik hayatıma giren mucizenin ismi Hande Yener… Senden 1 tane daha yok. Hande Yener, Misha ben iyi bir ekip olduk.” sözlerine yer verdi. İkili sahnede bu tanışmalarına vesile olan Selim Akar’da teşekkür etti.

Büyük yorumcu kimliğinin yanında ilk defa kendi imzasıyla sözlerini yazdığı ‘Belki’ ve ‘Öp Beni’ şarkılarıyla büyük beğeni alan ünlü pop ikonu bu şarkıları hangi duygularla kaleme aldığının şöyle ifade etti. “10 senedir şarkı yazamama durumumu “ Afrodizyak” albümümde kırdım. Bu albümün benim için önemi çok büyük” dedi.

Ünlü pop ikonu Hande Yener, iki büyük müzik platformunun en büyük listeleri Spotify Türkçe Pop ve Apple Zirvedekiler Türkçe pop listelerinin eş zamanlı kapak yıldızı olarak yeni albümü “Afrodizyak “ ile zirveden giriş yaptı.