Hande Yener'den Kapalı Gişe 'Sezen' Geccesi

POP MÜZİK TARİHİNE İZ BIRAKACAK GECE!

30 Ocak gecesi 15 bin izleyici kapasiteli Ülker Sports Arena Salonu’nda senfoni orkestrası eşliğinde gerçekleşecek dev konserin biletleri, bir ay öncesinden tamamen tükendi. Projeye gösterilen olağanüstü ilgi, ikinci bir konseri kaçınılmaz hale getirdi. "Hande Bizi Sezen'e Götür" serisinin 31 Ocak'ta gerçekleşecek ikinci Ülker Sports Arena konserinin biletleri yeniden satışa sunuldu. Klasikleşmiş Sezen şarkılarını Hande Yener duygusuyla buluşturacak olan büyük gece müzikseverlere bambaşka bir müzik deneyimi yaşatacak.

SENFONİ ORKESTRASI EŞLİĞİNDE UNUTULMAZ SEZEN ŞARKILARI

Kariyerine Sezen Aksu'nun vokalliğini üstlenerek adım atan Hande Yener, İlk ayağı İstanbul'da gerçekleşen "Hande Bizi Sezen'e Götür" konserinde Sezen Aksu'yu telefon ile arayarak büyük bir sürpriz yapmış ve Aksu'dan sahnelere geri dönebileceğinin müjdesini binlerce seyirci önünde kendi ağzından almıştı.

Sezen Aksu klasiklerini, Sabri Tuluğ Tırpan'ın müzik direktörlüğündeki 48 kişilik senfoni orkestrası eşliğinde, stadyum atmosferinde seslendirecek olan Hande Yener, izleyenlere hafızalardan silinmeyecek büyülü bir gece yaşatacak. Sezen Aksu diskografisinin en zamansız eserlerinden oluşan ve özenle oluşturulan repertuvarı ile, Hande Yener ve Sezen Aksu severleri hem duygusal hem de eğlence dolu bir gece bekliyor.