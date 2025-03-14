Hande Yener’den Japonya çıkarması! Tarzı gündem oldu

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Hande Yener, uzun bir aradan sonra sosyal medyada yeniden aktif hale geldi. Bir süredir paylaşım yapmayan ünlü şarkıcının, oğlu Çağın Kulaçoğlu ile birlikte Japonya'ya tatile gittiği ortaya çıktı.

Farklı tarzı ve enerjisiyle her daim dikkatleri üzerine çeken 52 yaşındaki Yener, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarını sevindirdi. Tokyo sokaklarından ve geleneksel Japon kültürüne dair kareler paylaşan sanatçı, tatilini takipçileriyle adeta anbean paylaştı.

Yener’in paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, bazı hayranları ünlü şarkıcının sıra dışı tarzını Lady Gaga'ya benzetti.