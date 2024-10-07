Hande Yener'den duygulandıran destek

Hande Yener Alanya ve Antalya Aktüel Açık Hava’da iki gün üst üste sahne alarak yine unutulmaz bir konser serisine daha imzasını attı. Özenle hazırlanan repertuvarı ve sahne şovuyla her zaman olduğu gibi farkını ortaya koyan pop müziğin kraliçesi muhteşem performansıyla olduğu kadar Alanya’da yaptığı duygusal konuşma ile de büyük takdir topladı.

Hande Yener'den duygulandıran destek
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-10-2024 15:03

İstanbul Fatih'te Ayşegül Halil ve İkbal Uzuner'i hayattan vahşice koparan ve büyük tepki toplayan cinayete Hande Yener de tepkisiz kalmadı ve Alanya sahnesinden çarpıcı bir konuşma yaptı. Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayetlerin ardından Hande Yener "Herkes iş çıkışı koşa koşa eve gidiyor, bu yaşamak mı oluyor? Neden biz böyle korkarak, psikolojimiz bozuk ve paranoyak bir haldeyiz? Bizi bu hale kimse getiremez. Biz bu dünyaya nefes almaya, insan olmaya geldik!" Sözleriyle yaşadığı acıyı ve içindeki isyanı sevenleriyle paylaştı.

"GENÇ KIZLAR HER ZAMAN YANINIZDAYIM!"

Yaptığı konuşma ile büyük alkış toplayan ve herkesin duygularına tercüman olan Yener, "İçinize şüphe düştüğü anda bırakın! Kimseyi takıntı yapmayın, kimse sizden değerli değil. Genç kızlarımız ben her zaman sizin yanınızdayım. ‘Acaba’ dediğinizde lütfen aklınıza ben geleyim olur mu? Seviyorum sizi" sözleriyle genç kızlara hem destek hem de güç verdi.

"KÖTÜLERİ GÖRDÜKÇE İYİ İNSAN OLMAK İÇİN DAHA ÇOK ÇIRPINIYORUM!"

Son dönemlerde sokak hayvanlarıyla ilgili yasanın geri çekilmesini her konserinde dile getiren ve sosyal medyada sokak canlarının imdadına yetişmek için "Bir Can Bir Candır" derneği ile birlikte mesai harcayan Hande Yener, bu zor zamanlardaki motivasyonunu ise şu sözlerle açıkladı: "Allah görüyor ve bütün kötülerin cezası kesilecek, yüzde yüz eminim! Allah'ın adamı olmaya, iyi insan olmaya, ‘Nasıl iyi insan olunur?’ sorusunu sormaya devam edeceğiz. Kötüleri gördükçe iyi insan olmak için daha çok çırpınıyorum ben!"

Benzer Haberler
Devrim Özkan ve Lucas Torreira aşkı doludizgin devam ediyor Devrim Özkan ve Lucas Torreira aşkı doludizgin devam ediyor
Hadise’den kadın cinayetlerine sahne üstünde tepki: “Bu ülkede artık bir şeyler değişmeli” Hadise’den kadın cinayetlerine sahne üstünde tepki: “Bu ülkede artık bir şeyler değişmeli”
Tarkan: Tarkan: "Erkekliğimden utanır oldum"
Elif Buse Doğan’dan endişe veren paylaşım: Elif Buse Doğan’dan endişe veren paylaşım: "Uzaklaştırma kararı çıktı ama..."
İlker Kaleli’den İstanbul’daki vahşi cinayetlere sert tepki: İlker Kaleli’den İstanbul’daki vahşi cinayetlere sert tepki: "Alışmayacağız"
"Aşk Evlilik Boşanma" dizisinde Melisa Şenolsun’un partneri kim olacak?
ÇOK OKUNANLAR
Şeyma Subaşı, Bali'de aşkı buldu! Paylaşımları olay oldu!
  • 01-10-2024 15:23

Şeyma Subaşı, Bali'de aşkı buldu! Paylaşımları olay oldu!

RTÜK Başkanı resti çekti! Gözler Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti dizilerine çevrildi
  • 03-10-2024 12:48

RTÜK Başkanı resti çekti! Gözler Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti dizilerine çevrildi

Kızıl Goncalar dizisinde Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine yer verilen sahne gündem oldu!
  • 01-10-2024 11:25

Kızıl Goncalar dizisinde Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine yer verilen sahne gündem oldu!

Ünlü oyuncu ağzından kaçırdı: 'Yalı Çapkını final yapıyor'
  • 01-10-2024 08:40

Ünlü oyuncu ağzından kaçırdı: 'Yalı Çapkını final yapıyor'

Tarkan:
  • 07-10-2024 11:07

Tarkan: "Erkekliğimden utanır oldum"