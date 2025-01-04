Hande Yener'den aşk itirafı: İlk kez açıkladı!

Hande Yener’den Hülya Avşar’a samimi itiraflar....

Hande Yener'den aşk itirafı: İlk kez açıkladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-01-2025 10:39

Ünlü şarkıcı Hande Yener, Hülya Avşar’ın YouTube’daki programına konuk oldu ve özel hayatına dair samimi açıklamalar yaptı. Yener’in programdaki içten cevapları ve fit görünümünün sırrını paylaşması, dikkatleri üzerine çekti.

"5 Yıldır Bir İlişkim Var"
Hülya Avşar’ın özel hayatına dair sorularını yanıtlayan Hande Yener, beş yıldır süren bir ilişkisi olduğunu açıkladı. Şarkıcının sevgilisi, Yener’in müzik çalışmalarını da yürüten bir isim. Yener, ilişkileri hakkında “Bu, benim ilk kez 5 yılı geçtiğim bir ilişki. Çok şanslıyım, beni dinliyor ve her anlamda destekliyor. İlk tanıştığımızda söylediğim şeylerden biri ‘Seni bana Allah yolladı’ olmuştu,” ifadelerini kullandı.

"Genç Kızlara Taş Çıkarıyor"
Fit görünümüyle genç kızlara taş çıkaran ünlü şarkıcı, spor yapmanın ve sağlıklı beslenmenin hayatındaki önemine dikkat çekti. “Yoga yapıyorum, çok güzel besleniyorum. Akşam saat 7-8 gibi sebzemi yerim, bol su içerim. Peynir ve yumurtadan asla vazgeçemem. Ayrıca alkol almıyorum,” diyerek hayranlarına sağlıklı yaşam tüyoları verdi.

"İyi ki Seninle Karşılaştık"
Hande Yener, müzik kariyerine dair de açıklamalarda bulundu. Şarkıcı, “Ben de zamanında tezgahtardım. Şarkıcı olmamda seninle karşılaşmam çok etkili oldu. İyi ki yollarımız kesişti,” diyerek Hülya Avşar’a duyduğu minnettarlığı dile getirdi.

Hande Yener’in hem profesyonel hem de özel yaşamına dair bu açıklamaları, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

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