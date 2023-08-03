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Hande Yener: Yeni nesil rütbesini bilmeli

Hande Yener tatil yaptığı Bodrum'da görüntülendi. Ünlü şarkıcı, Mustafa Sandal-Uzi polemiği hakkında "Yeni nesil rütbesini bilmeli" dedi

Hande Yener: Yeni nesil rütbesini bilmeli
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Hande Yener, önceki gün Bodrum Torba'da yer alan bir otelin iskelesinde objektiflere takıldı. Dansçı arkadaşlarıyla birlikte olan şarkıcı, görüntülediğini fark etmese de tedbir alarak yattığı yerde şort ve gömleğini giydi. 


 

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı, "500 milyon dilenmeler artık olmuyor. Gerçek şarkılar yerini buluyor” sözleri Yener’e hatırlatıldı. Şarkcı, konuyla ilgili şöyle konuştu: O şarkıcılar, iki yıl aradan sonra kaybolup gidiyorlar. Şu an benim çıkardığım şarkı bir numara. Benden bi' tane daha yok.

"KENDİ ÜLKEME PARA KAZANDIRIRIM"

Tatil için yurt dışı değil yurt içini tercih ettiğini söyleyen şarkıcı, "Ben kendi ülkeme para kazandırırım” ifadelerini kullandı.

"O ZAMAN SÖZLEŞMEYE EKLEYECEKSİN"

Mustafa Sandal ile Uzi arasındaki yaşanan olaya da değinen şarkıcı, "Bence yeni nesil birazcık rütbesini bilmeli. Çünkü bir rahatsızlık duyuyorsan o zaman sözleşmene ekleyeceksin ilk sahne alırım ya da sonra çıkarım” diye konuştu.

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