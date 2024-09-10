Hande Yener, İstanbul'u yıktı geçti

Arı gibi çalışarak verdiği birbirinden özel konser serisiyle bu yaza damgasını vuran popun rakipsiz kraliçesi Hande Yener Maximum Uniq sahnesinde verdiği konserle İstanbul’u resmen salladı. Klasikleşen Hande Yener şarkılarının her hafta bir yenisiyle müzik listelerinde ve sosyal medya platformlarında viral olan sanatçı, yazın son demlerinde dinleyicilerine eşsiz bir gece armağan etti.





Romeo, Sebastian, Alt Dudak, gibi klasikleriyle kendisini izlemeye gelenleri coşturan Yener, enerjisi ve danslarıyla izleyenlere parmak ısırttı. Her sahnesinde olduğu gibi yine çok özel bir stylingle hayranlarının karşısına çıkan Hande Yener pembe saçları, deri büstiyeri ve gösterişli aksesuarlarıyla göz doldurdu.





Binlerin bir an olsun durmadan dans edip coştuğu gecede sıra “Sopa” şarkısına geldiğinde Hande Yener’in işkenceden kurtararak sahiplendiği köpeği Ateş’in yapay zeka ile oluşturulmuş animasyon görüntüsü büyük ekranda belirdi. Yener o anlarda can dostu için: “Ekranda gördüğünüz Ateş. Onu yaşatıyoruz, onu seviyoruz, o artık bizimle” dedi.