Hande Yener, Harbiye'yi uçurdu

Uzun süredir sabırsızlıkla beklenen konserin biletlerinin tamamının tükenmesi yaşanacak coşkunun ön habercisi oldu. Her zaman olduğu gibi büyük Harbiye Açık Hava konseri için özenle hazırlanan gece dans şovları, dijital görseller ve en iyi şarkılardan oluşan muhteşem repertuvarı ile Hande Yener’in unutulmazları arasına girdi. Sahnede İki özel kostüm giyen Yener, Hakan Akkaya tasarımlarıyla adeta şıklık dersi verdi.

Sopa, Romeo, Dön Bana, Kelepçe gibi eski yeni tüm hit şarkıların büyük bir coşku ile seslendirildiği konserin açılışı Japon gülleri temasıyla hazırlanan özel bir konsept eşliğinde “Sebastian” şarkısıyla yapıldı. Hande Yener’in kusursuz hitlerinden “Acele Etme”ye sıra geldiğinde ise Harbiye resmen yıkıldı. Konser sonunda hayranlarının dakikalar süren “Hande” tezahüratlarına kayıtsız kalamayan sanatçı tekrar sahneye çıkarak yoğun istek alan “Kış Masalı, Beni Sev ve yeni şarkısı Damla’yı alkış ve dans fırtınası eşliğinde seslendirdi.

“SAVAŞMAYACAĞIZ, HALKIZ VE BİR ARADAYIZ!”

Her konserinde şiddetin karşısında olduğunu belirten Yener, sokak hayvanlarını yine unutmadı ve “Ufacık bir cana bile zarar veren herkesi kınıyorum, lanetliyorum. Tek duam ilahi adaletin hemen yerini bulması” sözleriyle duygulara tercüman oldu.

Ayşegül Halil, İkbal Uzuner ve polis memuru Şeyda Yılmaz’ın herkesi derinden yaralayan korkunç cinayetleri ve artan şiddet olaylarını “Başkasının çocukları olunca içimiz yanmıyor mu? Kaybettiğimiz çocuklar bizim çocuklarımız değil mi? Öldürülen köpekler bizim canlarımız değil mi? Bizleri bazı adaletsiz ve haksızlıklar üzerinden birbirimize kırdırmak isteyenler olabilir. Biz halk olarak her zaman birbirimize kenetleneceğiz ve kötülüğü seçenleri ülkemizden dışlayacağız. Umudumuzu ve inancımızı asla kaybetmeyeceğiz. Ben bir vatandaş olarak Allah’ın ve Atatürk’ün askeriyim, savaşmayacağız, halkız ve bir aradayız! Suçluların emsal cezalar aldığı günleri sabırsızlıkla hep birlikte bekliyoruz” sözleriyle kınadı.

Hande Yener alkışlar eşliğinde sürdürdüğü konuşmasında “Hayvan katillerine, çocuk katillerine, kadın katillerine kafayı taktım, hepsini buradan kovacağız. Sahnede ve bu işin arka planında vokallerden teknik ekibe kadar birçok genç arkadaşımla birlikte çalışıyoruz. Gençleri korumak adına elimden geleni yapmak istiyorum. Şartlar ne olursa olsun umudumuzu asla kaybetmeyeceğiz. Tüm negatif gelişmelere rağmen hayallerimizi gerçekleştireceğiz, kariyer yapacağız, söz sahibi olacağız, güçleneceğiz. İyilerin kazandığını hep birlikte göreceğiz!” mesajı vererek tüm kadın ve hayvan cinayetlerinin faillerinin cezalandırılmasını temenni etti.