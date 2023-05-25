Hande Yener dağda kampa girdi!

Ünlü pop şarkıcısı Hande Yener, peş peşe vereceği konserler öncesinde hazırlıklarını sürdürmek amacıyla Kazdağları'nda 2 günlük bir kampa girdi. Yener, yoga ve meditasyon gibi aktivitelerle enerji depolayarak, konserlerine hazır olmak için adımlar attı.

Hande Yener, sahne performanslarını en üst düzeye çıkarmak ve enerjisini yükseltmek amacıyla özel bir kampa katıldı. Kazdağları'nın doğal güzellikleri arasında gerçekleşen bu kamp, şarkıcının konserlere hazırlık sürecinde zihinsel ve fiziksel olarak yenilenmesini sağladı.

Kamp süresince Hande Yener, yoga ve meditasyon gibi rahatlama teknikleriyle içsel dengeyi sağlamayı hedefledi. Yoga ve meditasyonla enerji depolayan Yener oy kullanmak için İstanbul’a döndü.



Seçim sonrası konser maratonuna başlayacak olan Yener, 4 Haziran’da Almanya’da ‘Multi Summer Festival’da, 16 Haziran’da Beyoğlu'nda bir partide ve 22 Haziran’da Kuruçeşme Açıkhava’da sahneye çıkacak.