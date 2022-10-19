Hande Yener: Botoks yaptırarak mutlu oluyoruz!

Hande Yener önceki gün Etiler’de bir mekandan çıkarken objektiflere yakalandı.



Magazin gazetecilerinin sorularını cevaplayan ünlü şarkıcı “Stüdyoya gidiyorum, kayıt yapacağım. Yeni bir şarkı geliyor, olay olacak. Stilimi de yenileyeceğim. Sadece kılığım da değil her şeyim değişecek, çok sır vermeyeyim” diye konuştu.





Dudağındaki morluk dikkat çeken şarkıcı “Dudağıma işlem yaptırdım. Teknoloji çıkmış kullanmayacak mıyım? Cep telefonu gibi bir şey bu artık. Ben her zaman bakımımı yaparım. Eskiden alışveriş tatmin ederdi kadınları artık botoks ve benzeri durumlarla mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı.





"KONSERE GELİNCE 'SHOP' OLMADIĞINI ANLIYORLAR"

Ayrıca Hande Yener'e, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlara 'photoshop' uyguladığı yönünde çıkan söylentiler soruldu. Yener, "Shop' diyorlar. Konsere geliyorlar, 'shop' olmadığını anlıyorlar" açıklamasını yaptı.