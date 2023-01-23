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Gecce Magazin Haberleri

Hande Yener: Bana 23 diyorlar, Z kuşağıyım

Hande Yener, önceki akşam Kıbrıs’ta sahneye çıktı. 'Benden Bir Tane Daha Yok' eserini çıkaran şarkıcı, "Genç kızlarımıza kendilerini korumak için bu şarkıyı hediye ediyorum" diye konuştu. Geçtiğimiz günlerde 50'nci yaşını kutlayan ve hiç yaşlanmadığını söyleyen şarkıcı, müzisyen Misha ile ilişkisinden bahsetti.

Hande Yener: Bana 23 diyorlar, Z kuşağıyım
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-01-2023 10:29

 

Hande Yener, KKTC’deki bir otelde sahne aldı. 'Benden Bir Tane Daha Yok' eserini çıkaran şarkıcı, "Eserde narsistlik mi var?" sorusuna, "Instagram'a bakarsanız, herkes narsist. Kim başkasını çekiyor? Herkes kendisini yayınlıyor. Narsisizm dalgası yaygın. Ben en azından genç kızlarımıza kendilerini korumak için bu şarkıyı hediye ediyorum. Erkeklere karşı güçlü olsunlar" cevabını verdi.

 

"ÇALIŞIRKEN CADIYA DÖNÜŞÜYORUM"

Uzun süredir müzisyen Misha ile birlikte olan Yener, "Çalışırken ben cadıya dönüşüyorum. Zorum ve stresliyim. Her şeyi kolay beğenmiyorum. O da öyle. Sürekli çalışıyoruz. Bütün zamanımızı ve enerjimizi albüme ayırdık. Bu durum ilişkimizi de güzel götürüyor. İşle aşk bir arada güzel gidiyor" dedi.

50'NCİ YAŞINI KUTLADI

Geçtiğimiz günlerde 50'nci yaşını kutlayan şarkıcı, "Bana 23 diyorlar. Z kuşağıyım" şeklinde konuştu.

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