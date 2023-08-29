Hande Yener 5 günde 4 kilo verdi

Sosyal medya platformlarını etkin bir şekilde kullanan Hande Yener, yoğun konser programıyla da gözleri üzerine çekiyor. Sahne aldığı konserlerde cesur elbiseler tercih ederek dikkatleri üzerine çeken Yener, söylediği şarkılarla dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Başarılı şarkılara imza atan ve her zaman fit görünümüyle takdir toplayan Hande Yener, son dönemde verdiği kilolarla da konuşuluyor.

Üst üste düzenlediği 5 konserle yeni bir rekora imza atan Hande Yener, Bitlis, Muş, İzmir, Çınarcık ve İstanbul gibi farklı şehirlerde sahneye çıkarak 80 bin kişiye ulaştı. Her bir konser için özenle seçtiği 5 ayrı kostümle toplamda 9 saat sahnede performans sergiledi. Bu yoğun tempoda 5 günde 4 kilo kaybettiği belirtiliyor.