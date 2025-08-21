Hande Subaşı Bodrum’da Tatilde! Ayrılığın Ardından Keyifli Görüntülendi

Hande Subaşı Bodrum’da Objektiflere Yansıdı

Ünlü oyuncu Hande Subaşı, geçtiğimiz hafta 6 yıllık sevgilisi Alican Ulusoy ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Ayrılığın ardından moral depolamak isteyen güzel oyuncu, Bodrum’da tatil yaparken objektiflere takıldı.

Gündoğan’da Denizin Tadını Çıkardı

Subaşı, Bodrum’un en sevilen bölgelerinden biri olan Gündoğan’da denize girerken görüntülendi. Oyuncunun keyifli halleri, ayrılığın olumsuz etkilerini üzerinden hızlıca attığı yorumlarına neden oldu.

Ayrılığın Ardından İlk Tatil

6 yıllık ilişkisini sonlandıran Hande Subaşı, Bodrum tatilinde oldukça neşeli tavırlarıyla dikkat çekti. Sahilde arkadaşlarıyla vakit geçiren oyuncu, aynı zamanda denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Hayranlarından Destek Mesajları

Sosyal medyada sıkça paylaşımlar yapan Subaşı, hayranlarından moral verici mesajlar da alıyor. Takipçileri, oyuncunun ayrılığın ardından güçlü duruşunu övgü dolu yorumlarla destekledi.