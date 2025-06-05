Hande Soral’dan Lahmacun Tepkisi: “2 Bin 500 TL Vermem”

Hande Soral, hem oyunculuğu hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak Bodrum’da yaptığı tatil dönüşü kameralara yakalanan oyuncu, fahiş yemek fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamayla gündeme geldi.

Ailece Tatil Keyfi

2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile dünyaevine giren Hande Soral, 2022 yılında oğulları Ali’yi kucağına alarak ilk kez annelik heyecanı yaşamıştı. Çift, magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri olarak gösteriliyor. Son olarak İsmail Demirci’nin 40. yaşını kutlayan Soral, sosyal medyada eşiyle paylaştığı kareye “İyi ki, hoş geldin 40” notunu düşerek duygularını paylaşmıştı.

Yaz sezonunu Bodrum’da geçiren oyuncu, bronz teniyle döndüğü İstanbul’da Etiler’de objektiflere takıldı. Soral, muhabirlerin kendisine yönelttiği sorulara samimi yanıtlar verdi.

“Çocukla Tatildeyiz, Otele Gidiyoruz”

Özellikle Bodrum’da bazı mekanlarda lahmacun fiyatlarının 2 bin 500 TL’ye kadar çıkması sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. Bu konu Hande Soral’a da soruldu. Oyuncu, bu fiyatlara şaşırdığını belirtirken şu ifadeleri kullandı:

“Bodrum’da 2 bin 500 TL’ye kadar çıkan fiyatları duyduk. Lahmacun yedik ama o fiyatlara değil. Zaten öyle olsaydı yemezdik. Çocukla tatil yaptığımız için çok mekân gezmiyoruz, otele gidiyoruz. O yüzden fiyatlardan çok haberimiz olmuyor.”

“O Fiyata Lahmacun Yemem”

Hande Soral’ın bu açıklaması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Pek çok kullanıcı, ünlü oyuncunun verdiği bu tepkiyi haklı buldu. Fahiş fiyatlarla mücadelede ünlü isimlerin sesini yükseltmesi, toplumsal farkındalığın artmasına da katkı sağlıyor. Özellikle ailece tatil yapan kişilerin fiyatlardan etkilenmemesi için sade bir tatil anlayışını benimsemeleri, benzer düşünceleri olan ailelere de örnek oluyor.