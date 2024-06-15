Hande Soral ve İsmail Demirci ailece Bodrum'da tatilde

Hande Soral ve İsmail Demirci, önceki gün Bodrum'da ailecek tatilin keyfini çıkarırken görüntülendi.

Hande Soral ve İsmail Demirci ailece Bodrum'da tatilde
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-06-2024 10:47

Oyuncu Hande Soral, 2017 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı İsmail Demirci ile birlikte 2022 yılında oğlu Ali'yi kucaklarına almıştı. Ünlü çift, önceki gün Bodrum'da ailecek tatilin keyfini çıkarırken görüntülendi.

Plajda oğulları Ali ile vakit geçiren çift, mutlu anlarıyla dikkat çekti. Hande Soral, Ali ile birlikte kumda oynarken, İsmail Demirci de ailesine eşlik etti. Küçük Ali, elinden düşürmediği su tabancasıyla annesi ve babasına su fırlatarak neşeli anlar yaşattı.

Ailenin bu keyifli ve mutlu anları, objektiflere yansıyarak izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu. Hande Soral ve İsmail Demirci, çocuklarıyla birlikte tatilin tadını çıkarırken, sıcak aile bağlarını da gözler önüne serdi.

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