Hande Soral Sicilya’da Ödülünü Aldı, Terry Gilliam ile Aynı Masaya Oturdu

Hande Soral, uluslararası bir başarıya daha imza attı. Ünlü oyuncu, “Bir Zamanlar Çukurova” dizisindeki performansıyla “TV Dizilerinde Üstün Başarı” ödülünü almak üzere İtalya’nın Sicilya adasına gitti. Prestijli Nations Award töreni öncesinde ise sinema dünyasının efsanevi ismi Terry Gilliam ile tanışma fırsatı yakaladı.

Hande Soral ve İsmail Demirci, Sicilya’da büyüledi

Eşi İsmail Demirci ile birlikte Sicilya’nın Taormina kentine giden Soral, şıklığı ve zarafetiyle dikkat çekti. İkili, hem törene hazırlık yaptı hem de bu özel anı dolu dolu yaşadı. Törende Soral’a ödül kazandıran performansı, 2018-2022 yılları arasında yayınlanan “Bir Zamanlar Çukurova” dizisindeki Ümit karakteri oldu.

Efsane yönetmen Terry Gilliam ile özel buluşma

Ödül töreninden bir gün önce Soral ve eşi, 84 yaşındaki İngiliz yönetmen Terry Gilliam ile akşam yemeğinde buluştu. “Brazil”, “12 Monkeys”, “Time Bandits” ve “The Fisher King” gibi kült yapımlarla tanınan Gilliam ile yapılan bu özel sohbet, Hande Soral için unutulmaz bir deneyime dönüştü.

Yemek sırasında çekilen kareleri Instagram hesabından paylaşan Soral, takipçilerinden büyük ilgi gördü. Oyuncunun uluslararası arenada gördüğü ilgi, Türk televizyon dünyası adına da gurur kaynağı oldu.

Oyunculuğu sınırları aştı

Hande Soral, sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da yeteneğiyle takdir topluyor. Sicilya’daki bu önemli ödül, kariyerindeki global başarıların ilk adımı olarak yorumlandı. Gelecekte daha birçok uluslararası projede yer alması beklenen Soral, bu buluşmayla kariyerini farklı bir boyuta taşıdı.