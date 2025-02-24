Hande Erçel'in yeni projesinde partneri kim olacak? İşte o isim...

“İki Dünya Bir Dilek” kod adlı filmde rol alacak olan Hande Erçel'in partneri belli oldu.

Hande Erçel'in yeni projesinde partneri kim olacak? İşte o isim...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-02-2025 11:53

Ekranların sevilen oyuncusu Hande Erçel, peş peşe çektiği projelerin ardından yeni filmi için hazırlıklara başladı. “Rüzgâra Bırak” ve “Aşkı Hatırla” (Reminder) projelerinin ardından ünlü oyuncu şimdi de “İki Dünya Bir Dilek” kod adlı filmde rol alacak.

Ketche’nin yöneteceği, Elçin Muslu’nun kaleme aldığı ve Taff Pictures imzası taşıyan filmde, Hande Erçel’in partneri için Metin Akdülger’le prensipte anlaşma sağlandığı öğrenildi.

Senaryo çalışmalarında da yer alan Hande Erçel, filmde “Bilge” isimli başarılı bir avukatı canlandıracak. Metin Akdülger ise arkeolog Can karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Merakla beklenen filmin çekimlerinin ne zaman başlayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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