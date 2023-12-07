Hande Erçel'in tarzının bedeli ortaya çıktı! Çizmelerinin fiyatı dudak uçuklattı

Güzel oyuncu Hande Erçel, son projesinde Burak Deniz ile birlikte ekranlara gelirken, şu sıralar aşk hayatıyla da sık sık gündemde. Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişki nedeniyle dikkat çeken 30 yaşındaki Erçel, tatil yapmak için yaz boyunca Sabancı ile birlikte yurt dışına çıktı. Erçel, son olarak Instagram sayfasında 31.2 milyon takipçisiyle paylaştığı bir dizi pozla adından söz ettirdi.





Ünlü oyuncu, VIP bir araçta çekilmiş pozlarını ardışık olarak paylaşarak tarzını sergiledi ve kısa sürede 792 bin beğeni topladı.

Takipçileri, Erçel'e "Kraliçe gelmiş", "Harika görünüyorsun" ve "Dünyanın en güzel kadınısın" gibi 5 binin üzerinde olumlu yorum yaptı.

Erçel'in bu paylaşımının ardından, tarzının fiyatları da gün yüzüne çıktı. 'Wildest Fashion' adlı Instagram sayfasına göre; ünlü bir markanın 3 bin 250 TL değerindeki elbisesini giyen Erçel'in ceketi 3 bin 999, çizmesi ise 57 bin 770, kolyesi ise 5 bin 200 TL değerinde.

Hande Erçel'in tarzını beğenenler olduğu kadar, çizme fiyatının abartılı olduğunu düşünen eleştirenler de ortaya çıktı.