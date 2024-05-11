Hande Erçel'in Lizbon tarzının bedeli ortaya çıktı

Sosyal medyanın fenomen isimlerinden Hande Erçel, son olarak Portekiz'in başkenti Lizbon'a yol aldı. Tatil rotasını sosyal medya takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, Lizbon'da çektiği fotoğrafları 31.9 milyon takipçisi bulunan hesabından paylaştı.

Erçel'in son paylaşımı, kombininin detaylarını da ortaya çıkardı. Ünlü oyuncunun aynadan çektiği kare, moda tutkunlarının dikkatini çekti. 'Wildest Fashion' adlı Instagram sayfasına göre, Erçel'in kombininde yer alan markalara ait parçaların fiyatları da merak konusu oldu.

Güzel oyuncunun, markaya ait büstiyeri için 2 bin 799 TL, ceketi için ise 4 bin 799 TL ödediği belirtildi. Ayrıca, pembe spor ayakkabıları için 4 bin 29 TL harcayan Erçel'in, ünlü bir markaya ait çantasının tam olarak 96 bin 325 TL değerinde olduğu ortaya çıktı.