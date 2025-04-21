Hande Erçel’in hikâyesi: “İki Dünya Bir Dilek”ten ilk kareler geldi

Hande Erçel ve Metin Akdülger’in başrollerini paylaştığı "İki Dünya Bir Dilek" filminden ilk kareler geldi. Film Prime Video’da yayınlanacak.

Hande Erçel’in hikâyesi: “İki Dünya Bir Dilek”ten ilk kareler geldi
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 21-04-2025 19:51

Hande Erçel ve Metin Akdülger’in başrollerini paylaştığı, Prime Video’nun yeni yerli orijinal filmi “İki Dünya Bir Dilek” merakla bekleniyor. Senaryosunu Elçin Muslu’nun kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ketche’nin oturduğu filmin çekimleri tüm hızıyla sürerken, yapımdan ilk kareler de paylaşıldı.

İki Dünya, Bir Dilek ve Büyülü Bir Aşk Hikâyesi

TAFF Pictures imzası taşıyan filmin dikkat çeken hikâyesinde, Hande Erçel, avukat Bilge karakterine hayat veriyor. Başarılı oyuncu Metin Akdülger ise arkeolog Can olarak izleyiciyle buluşacak.

Filmin konusu şöyle:

1998 yılbaşı gecesi, sağlık sorunları nedeniyle bir hastanede tanışan Bilge ve Can’ın yolları, çocuk yaşta yaşadıkları büyülü bir anla kesişir. Aralarında kopmaz bir bağ oluşur. Yıllar geçse de kader onları yeniden bir araya getirir. Bu kez, çocukluklarında başlayan o büyü, çok daha zorlu bir sınavdan geçecektir.

Güçlü Oyuncu Kadrosu Dikkat Çekiyor

Film, başrollerin yanı sıra oldukça güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip. Hüseyin Avni Danyal, İdil Fırat, Serkan Tınmaz, Nazlıcan Demir, Eylül Su Sapan, Rami Narin, Didem İnselel, Erdal Bilingen ve İpek Erdem gibi birçok başarılı isim projede yer alıyor.

İki Dünya Bir Dilek, hem duygusal hikâyesi hem de yıldızlarla dolu kadrosuyla şimdiden izleyicinin radarına girdi. Prime Video’da yayınlanacak yapımın yayın tarihi henüz netleşmese de, yayınlanan ilk görseller büyük bir beğeni topladı.

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