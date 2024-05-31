Hande Erçel'in cesur tarzı sosyal medyada olay oldu

Ünlü oyuncu Hande Erçel, iddialı paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Özel hayatı ve kariyeriyle magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden biri olan Erçel, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımlarla yine dikkatleri üzerine çekti.

30 milyonu aşkın takipçisi bulunan Hande Erçel’in son Instagram gönderileri, kısa sürede büyük beğeni topladı. Özellikle giydiği elbise ile verdiği pozlar, sosyal medyada gündem oldu ve beğeni butonunun adeta çökmesine sebep oldu.

Hande Erçel’in Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla da sık sık gündeme gelmesi, hayranlarının ilgisini sürekli canlı tutuyor. Ünlü oyuncunun son paylaşımları, takipçileri tarafından yoğun ilgi ve beğeniyle karşılandı. Erçel'in sosyal medyadaki etkinliği ve iddialı paylaşımları, magazin dünyasında uzun süre konuşulacağa benziyor.