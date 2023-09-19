Hande Erçel'e yönetmeninden övgü dolu

FOX'un Tims&B imzasını taşıyan dizisi "Bambaşka Biri," ikinci bölümüyle büyük bir başarı elde etti ve üç farklı kategoride en çok izlenen dizi oldu. Başrollerini Hande Erçel ile Burak Deniz'in paylaştığı bu dizi, Ethem Özışık'ın senaryosuyla izleyicileri etkiledi. İkinci bölümüyle toplam reytingde 4.53, AB grubunda 4.91 ve ABC1 grubunda 5.31 gibi yüksek bir izlenme oranı yakalayarak günün en çok izlenen dizisi oldu.

Ayrıca, dizinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt, savcı Leyla rolünde gördüğü Hande Erçel'i övgüyle selamladı ve "Seninle bir hikaye anlatma fikri beni heyecanlandırıyor, bu yolculuğa seninle başlamak muhteşem ve büyük bir zevk!" şeklinde yorumda bulundu.