Hande Erçel’e Mısır’da doğum günü sürprizi: Hakan Sabancı’dan romantik kutlama!

Oyuncu Hande Erçel, iş insanı sevgilisi Hakan Sabancı ile aşk dolu bir tatil için soluğu Mısır’da aldı. Çift, tarihi atmosferi ve eşsiz manzaralarıyla ünlü bu ülkede romantik anlar yaşarken, Sabancı’nın Erçel için hazırladığı doğum günü sürprizi de dikkat çekti.

Hande Erçel’e Mısır’da doğum günü sürprizi: Hakan Sabancı’dan romantik kutlama!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-11-2024 10:56

31’inci yaşına giren Hande Erçel, piramitler önünde çekilen fotoğrafıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Hakan Sabancı, sevgilisinin bu özel gününü, fotoğrafın altına yazdığı “İyi ki doğdun” notuyla kutladı.

Çift, akşam ise Nil Nehri manzaralı bir restoranda baş başa romantik bir akşam yemeğiyle günü taçlandırdı.

Hande Erçel’in hayranları, oyuncunun paylaşımlarını beğeni yağmuruna tutarken, Mısır tatili sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Tatil boyunca sık sık objektiflere mutluluk pozları veren ikili, aşklarıyla adeta büyüledi.

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