Hande Erçel'e hayran desteği: 'Gurur duyduk'

Ünlü oyuncu Hande Erçel, Instagram üzerinden paylaştığı Atatürk fotoğrafı anlaşma imzaladığı Suudi markayı rahatsız etti. Sözleşmesi iptal edilen Erçel'e, hayranları 'Gurur duyduk!' mesajlarıyla destek veriyor.

Hande Erçel'e hayran desteği: 'Gurur duyduk'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-12-2023 09:05

Hande  Erçel'in sosyal medya hesabından paylaştığı Atatürk fotoğrafı, Suudi marka ile olan işbirliğini sarsıcı bir etkiye neden oldu. Sözleşmesi iptal edilen ünlü oyuncu, hayranlarının yoğun destek mesajlarıyla karşılaştı.

Oyuncunun takipçileri, Instagram üzerinden yaptıkları yorumlarda "Gurur duyduk!", "Doğru duruşunla yanındayız!" gibi ifadelerle Hande Erçel'e desteklerini dile getiriyor. Bu durum, sosyal medyada geniş bir ses getirirken, Erçel'in Atatürk sevgisi ve duruşu takipçileri tarafından takdirle karşılandı.