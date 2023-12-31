Hande Erçel'e hayran desteği: 'Gurur duyduk'

Hande Erçel'in sosyal medya hesabından paylaştığı Atatürk fotoğrafı, Suudi marka ile olan işbirliğini sarsıcı bir etkiye neden oldu. Sözleşmesi iptal edilen ünlü oyuncu, hayranlarının yoğun destek mesajlarıyla karşılaştı.

Oyuncunun takipçileri, Instagram üzerinden yaptıkları yorumlarda "Gurur duyduk!", "Doğru duruşunla yanındayız!" gibi ifadelerle Hande Erçel'e desteklerini dile getiriyor. Bu durum, sosyal medyada geniş bir ses getirirken, Erçel'in Atatürk sevgisi ve duruşu takipçileri tarafından takdirle karşılandı.