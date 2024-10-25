Hande Erçel'den yürek yakan paylaşım

Ünlü oyuncu Hande Erçel, 2019 yılında kansere yenik düşerek hayatını kaybeden annesi Aylin Erçel’in doğum gününde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla duygulandırdı. Uzun süredir annesinin anısını yaşatan Hande Erçel, özel günlerde yaptığı içten paylaşımlarla hayranlarının da kalbine dokunuyor.

Son paylaşımında annesinin vesikalık bir fotoğrafını “Seni çok özledim annem…” notuyla paylaşan Erçel, hayranlarından yoğun destek gördü. Ayrıca bir diğer kareye ise “Yüzdüğün sonsuz denizlerde, sonsuz yaşların olsun... Keşke her yaşında yanında olabilseydim... Pudra kokulum, iyi ki benim annemsin” ifadelerini ekleyen Erçel, annesine olan özlemini yine tüm içtenliğiyle dile getirdi.





Hande Erçel, yaşadığı bu zor kayba rağmen kariyerine odaklanarak başarılı projelere imza atmaya devam ederken, yaklaşık iki yıldır iş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla da gündemden düşmüyor.