Hande Erçel’den Şans Ritüeli! Masanın Altına Girip 12 Üzüm Yediği Anlar Gündem Oldu.

Hande Erçel'in 2026 yılbaşı ritüeli olay oldu! Masanın altına girip 12 üzüm yiyen Hande Erçel o anları paylaştı. Onur Güvenatam ile aşk mı yaşıyor? İşte yılbaşı gecesinden kareler...

Yayın Tarihi : 06-01-2026 14:31

Son dönemde hem başarılı projeleri hem de özel hayatındaki değişimlerle magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel, 2026 yılına oldukça ilginç bir başlangıç yaptı. Sosyal medya devi Instagram'ın "abonelik" özelliğini aktif kullanan güzel oyuncu, yılbaşı gecesi uyguladığı şans ritüelini ilk kez paylaştı.

Masanın Altına Girdi, 12 Üzüm Yedi

Yeni yılı ablası Gamze Erçel, eniştesi Caner Yıldırım ve yakın dostlarıyla birlikte kutlayan Hande Erçel, İspanyol geleneği olarak bilinen "12 üzüm" ritüelini gerçekleştirdi.

  • Ritüelin Amacı: Saatler gece yarısını gösterdiğinde masanın altına girerek her ay için bir adet olmak üzere toplam 12 üzüm yemek, o yılın bolluk ve bereket getireceğine inanılan eski bir gelenek.

  • Abonelere Özel Paylaşım: Erçel, masanın altına girip neşeyle üzümlerini yediği o samimi anları sadece kendisine abone olan hayranlarıyla paylaştı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Aşk Hayatında Yeni Sayfa mı?

Hakan Sabancı ile uzun süren ilişkisinin ardından adı başarılı yapımcı Onur Güvenatam ile anılan Erçel, geçtiğimiz günlerde bu iddialara açık kapı bırakmıştı. 2026’ya girerken kalbinin boş olup olmadığı merak edilen oyuncu:

"Aslında üzerine konuşulacak bir durum daha yok. Konuşulması gereken zaman geldiğinde konuşuruz. Çok yeni daha, ben kimseyi tanımayayım mı?" sözleriyle yeni bir tanışma aşamasında olduğunun sinyallerini verdi.

2026'da Ekranlara Dönüyor

2025 yılını dijital bir platformda Metin Akdülger ile paylaştığı projeyle başarıyla kapatan Hande Erçel, 2026 yılı için yeni senaryo görüşmelerine devam ediyor. Ünlü oyuncunun yeni yılda hem global bir markanın yüzü olacağı hem de iddialı bir dram dizisiyle ekranlara döneceği konuşuluyor.

