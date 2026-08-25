Dave Evans İstanbul’a Geldi Türkiye’ye Hayran Kaldı!

Dünyaca ünlü rock müzisyeni Dave Evans, İstanbul ziyaretinde Türkiye’ye olan hayranlığını açık açık anlattı. Efsanevi rock grubu AC/DC’nin ilk solisti olarak tanınan Evans, Nişantaşı’nda görüntülendi. Önümüzdeki dönemde Türkiye’de gerçekleştirmeyi planladığı projeler için İstanbul’a gelen sanatçı, şehirden oldukça memnun kaldığını söyledi.

İstanbul’a Yeniden Gelmek İstiyor

İstanbul’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Evans, Türkiye’ye yeniden gelmek istediğini söyledi. Gelecek yıl gerçekleştirmeyi planladığı projeler için çeşitli görüşmeler yaptığını anlatan ünlü müzisyen, özellikle İstanbul’un kendisinde bıraktığı izlenimden bahsetti.

Evans, Türkiye’yi “güvenilir ve korunaklı” bir ülke olarak gördüğünü söyleyerek dikkat çekti. İstanbul’un farklı noktalarını gezdiğini belirten sanatçı, şehirde vakit geçirmekten keyif aldığını da sözlerine ekledi.

Ünlü müzisyen ayrıca gelecek şubat ayında İstanbul’da konserler planlandığını ve bu nedenle şimdiden görüşmelere başladığını ifade etti. Yani Evans’ın İstanbul macerası yalnızca kısa bir ziyaretle sınırlı kalmayacak gibi görünüyor.

Türk Müziğine Hayran Kaldı

Türkiye’de hangi rock müzisyenlerini takip ettiği sorulan Evans, belirli bir isim vermedi. Ancak Boğaz turu sırasında dinlediği Türk müziğinden oldukça etkilendiğini anlattı.

Evans, Türk müziğini beğendiğini ve dinlediğini söylerken, karşılaştığı gösterinin de kendisi için güzel bir deneyim olduğunu dile getirdi. İstanbul’un kültürel atmosferinden etkilendiği anlaşılan sanatçı, Türkiye’ye dair olumlu izlenimlerini paylaşmaktan çekinmedi.

Türk Mutfağına Tam Not Verdi

Evans’ın Türkiye hakkında övgüleri bununla da sınırlı kalmadı. Türk mutfağıyla ilgili düşünceleri sorulan ünlü isim, oldukça iddialı bir cevap verdi.

“Dünyanın en güzel yemek yeri Türkiye’de” diyen Evans, ülkedeki yemeklerin tamamını beğendiğini söyledi. Görünen o ki İstanbul ziyareti boyunca yalnızca müzik değil, Türk mutfağı da Dave Evans’ın gönlünü fethetmiş.