Bülent Ersoy’a Aydilge’den Olay Tepki! Sözleri Gündem Oldu

Bülent Ersoy’un Kuşadası konserinde seyirciyle yaşadığı tartışma gündem olurken Aydilge’den sert tepki geldi. Ünlü şarkıcı Ersoy’un tavrını eleştirdi.

Bülent Ersoy’a Aydilge’den Olay Tepki! Sözleri Gündem Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-08-2026 21:11

Bülent Ersoy’un Kuşadası konserinde yaşanan olay, magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. Konserine teknik aksaklıklar ve yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık bir buçuk saat gecikmeli çıkan Ersoy, kendisine tepki gösteren bir seyirciyle tartıştı. Ünlü sanatçının mikrofondan küfürlü sözler söylemesi ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bülent Ersoy Neden Gecikti?

Ersoy, konser öncesinde sağlık sorunları yaşadığını ve kuliste doktor kontrolünde üç torba serum aldığını söyledi. Buna rağmen kendisini bekleyen yaklaşık 3 bin kişiyi mağdur etmemek için sahneye çıktığını anlattı.

Konserin gecikmesiyle ilgili önceden anons yapıldığını belirten sanatçı, buna rağmen bir seyircinin tepki göstermesine oldukça sert karşılık verdi. Ersoy, seyirciye “Siz saygıdan ne anlarsınız?” diyerek tepki gösterirken, gecikme nedeniyle şikâyet eden kişiye sahneden küfürlü ifadeler de kullandı.

“Haddini Bildirmek” Dedi

Yaşananların ardından açıklama yapan Bülent Ersoy, rahatsız olmasına rağmen sahneye çıkmasını büyük bir fedakârlık olarak değerlendirdi. 55 yıllık sanat hayatında seyircisine her zaman saygı duyduğunu belirten Ersoy, verdiği tepkiyi ise “haddini bildirmek” şeklinde savundu.

Ancak bu açıklama tartışmayı bitirmedi. Tam tersine, Ersoy’un sözleri üzerine farklı yorumlar gelmeye devam etti.

Aydilge Sessiz Kalmadı

Şarkıcı Aydilge de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuya dahil oldu. Ersoy’un hasta olmasına rağmen sahneye çıkmasını takdir eden Aydilge, bunun seyirciye yönelik sert tavrı haklı çıkarmayacağını söyledi.

Aydilge, “Serumla sahneye çıkmak bir fedakarlıktır” diyerek başladığı paylaşımında, seyircinin zamanına ve parasına da saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Ünlü şarkıcı, Ersoy’un kullandığı ifadelerin “haddini bildirmek” şeklinde açıklanamayacağını savunarak, sahneye çıkmanın sanatçıya izleyiciye küfretme hakkı vermediğini söyledi. Böylece Kuşadası konserinde yaşanan tartışmaya bir yorum da Aydilge’den gelmiş oldu.

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