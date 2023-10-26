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Hande Erçel'den duygulandıran paylaşım: 'Seni çok özlüyorum'

Son zamanların en popüler oyuncularından biri olan Hande Erçel, duygusal bir paylaşımda bulundu. Başrolünü paylaştığı Burak Deniz ile birlikte "Bambaşka Biri" dizisinde rol alan Hande Erçel, 2019 yılında hayatını kaybeden annesi Aylin Erçel'i "Çok özlüyorum" sözleriyle anarak duygusal bir mesaj paylaştı.

Hande Erçel'den duygulandıran paylaşım: 'Seni çok özlüyorum'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-10-2023 09:45

FOX TV'nin "Bambaşka Biri" dizisinde Leyda Gediz karakteriyle ekranlara gelen Hande Erçel, bu dizide başrolü Burak Deniz ile paylaşıyor. Kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren annesini özleyen Erçel, annesine dair bir duygusal paylaşım yaptı.

11 Ocak 2019 tarihinde aramızdan ayrılan 48 yaşındaki annesi Aylin Erçel'i anan Hande Erçel, paylaşımında "Sen benim annemsin, iyiki varsın. Pudra kokulu annem, seni çok seviyorum. Seni çok özlüyorum." ifadelerine yer verdi. Aylin Erçel, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

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