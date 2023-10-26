Hande Erçel'den duygulandıran paylaşım: 'Seni çok özlüyorum'

FOX TV'nin "Bambaşka Biri" dizisinde Leyda Gediz karakteriyle ekranlara gelen Hande Erçel, bu dizide başrolü Burak Deniz ile paylaşıyor. Kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren annesini özleyen Erçel, annesine dair bir duygusal paylaşım yaptı.

11 Ocak 2019 tarihinde aramızdan ayrılan 48 yaşındaki annesi Aylin Erçel'i anan Hande Erçel, paylaşımında "Sen benim annemsin, iyiki varsın. Pudra kokulu annem, seni çok seviyorum. Seni çok özlüyorum." ifadelerine yer verdi. Aylin Erçel, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.