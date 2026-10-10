Hande Erçel'den Dev Uluslararası Adım: Diaspora Filminin Başrolü Oldu!

Türk televizyon ve sinema dünyasının uluslararası alanda en çok tanınan ve takip edilen yıldızlarından biri olan Hande Erçel kariyerinde yepyeni ve oldukça iddialı bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Güzelliği ve yeteneğiyle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan başarılı oyuncu rotasını Avrupa'nın sinema merkezlerinden biri olan Berlin'e çevirdi. Erçel dünyaca ünlü İranlı yönetmen Nader Saeivar'ın yeni sinema filmi Diaspora ile el sıkıştı. Üç farklı dilde çekilecek olan bu uluslararası dev bütçeli bağımsız yapımın başrolünü üstlenen güzel oyuncu canlandıracağı iddialı karakterle şimdiden sinema ve magazin dünyasının odak noktası haline geldi.

Üç Dilli Uluslararası Yapım: Almanca, İngilizce ve Türkçe

İran sinemasının özgün ve ödüllü yönetmenlerinden Nader Saeivar'ın imzasını taşıyacak olan Diaspora senaryosu ve prodüksiyon kalitesiyle dikkat çekiyor. Çekim dili olarak Almanca, İngilizce ve Türkçe olmak üzere üç farklı dilin kullanılacağı film uluslararası festival yolculuğunu ve dünya sinemalarını hedefliyor.

Hande Erçel filmde oğluyla birlikte Almanya'da sıfırdan yeni ve tutunması zor bir hayat kurmaya çalışan Merve adlı bir annenin dramatik ve mücadele dolu hikayesini beyazperdeye taşıyacak. Karakterin derinliğini ve Almanya'daki yaşam mücadelesini en doğru şekilde yansıtabilmek isteyen güzel oyuncunun çekimler öncesinde yoğun bir dil eğitimi kampına gireceği öğrenildi.

Dünyaca Ünlü Alman Oyuncu Moritz Bleibtreu İle Başrolü Paylaşacak

Projeyi uluslararası sinema arenasında daha da iddialı kılan bir diğer önemli unsur ise kadroda yer alan dünya çapındaki isimler. Hande Erçel'e filmde The Baader Meinhof Complex, Run Lola Run ve Knockin' on Heaven's Door gibi kült filmlerle tanınan dünyaca ünlü usta Alman oyuncu Moritz Bleibtreu eşlik edecek.

İki başarılı oyuncunun beyazperdedeki uyumu şimdiden sinemaseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Hazırlık süreci tüm hızıyla devam eden projenin çekimlerine ise 2027 yılının ilk aylarında Berlin'de başlanması planlanıyor. Hande Erçel'in oyunculuk kariyerindeki bu dev küresel sıçrama Türk sinema sektörü adına da gurur verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.