Hande Erçel yazdı, başrolü kaptı: “İki Dünya Bir Dilek”ten yeni kareler

Hande Erçel, hem senarist hem de başrol olarak yer aldığı yeni filmiyle kariyerinde farklı bir sayfa açıyor. Erçel’in ilk kez kendi yazdığı hikâyeden sinemaya uyarlanan “İki Dünya Bir Dilek” adlı film, çok yakında Prime Video üzerinden seyirciyle buluşacak. Başrolü Metin Akdülger ile paylaşan ünlü oyuncu, projeye dair heyecanını sosyal medya aracılığıyla hayranlarıyla paylaşmayı sürdürüyor.

Prime Video'da Yayınlanacak

Yapımcılığını üst düzey bir ekibin yürüttüğü filmde, Hande Erçel ve Metin Akdülger’in yanı sıra; Hüseyin Avni Danyal, İdil Fırat, Didem İnselel, İpek Erdem, Nazlıcan Demir, Eylül Su Sapan, Serkan Tınmaz, Rami Narin ve Erdal Bilingen gibi güçlü isimler rol alıyor. Yayın tarihi yaklaşan filmden yeni kareler sosyal medyada ve dijital platformlarda büyük ilgi gördü.

Büyülü Bir Aşk Hikâyesi

Filmin merkezinde Bilge (Hande Erçel) ve Can’ın (Metin Akdülger) sıra dışı hikâyesi yer alıyor. Yıl 1998… Henüz çocuk olan iki karakter, sağlık sorunları nedeniyle aynı hastanede tanışıyor. O gece yaşanan sihirli an, aralarında özel bir bağın doğmasına sebep oluyor. Aradan yıllar geçiyor; Bilge başarılı bir avukat, Can ise ünlü bir arkeolog oluyor. Ancak kaderin ağları örülürken, yolları yıllar sonra tekrar kesişiyor. Bu buluşma, çocuklukta filizlenen büyülü bağın yeni bir sınavdan geçmesine neden oluyor.

Hande Erçel’den Senaristlik Sürprizi

Kariyerinde ilk kez kalemini kullanan Hande Erçel, hayal dünyasını senaryoya dönüştürerek projeye farklı bir ruh kattı. Hem oyunculuğu hem de hikâye anlatımıyla dikkat çeken Erçel, yeni projesiyle hayranlarından tam not aldı. Filmdeki görsel atmosfer ve duygu yoğunluğu ise izleyicinin dikkatini çeken diğer unsurlar arasında yer alıyor.

Sinema ve Dijital Dünyaya Yeni Soluk

Aşk, kader, çocukluk anıları ve ikinci şans temalarını işleyen “İki Dünya Bir Dilek”, duygusal yapısıyla büyük beğeni toplayacak gibi görünüyor. Prime Video’da yayınlanacak film, hem senaryosu hem de oyuncu kadrosuyla sezonun en dikkat çeken yapımları arasında yer almaya aday.