Hande Erçel ve Barış Arduç’tan Sürpriz Proje: “Queen Of Tears” Uyarlamasında Buluşuyorlar

Hande Erçel ve Barış Arduç, izleyicileri heyecanlandıracak yeni bir projede üçüncü kez partner oluyor. Daha önce büyük ses getiren “Rüzgâra Bırak” filmi ve Disney’in “Reminder” dizisinde birlikte kamera karşısına geçen ikili, bu kez Atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Kore Fenomeni “Queen Of Tears” Türkiye Uyarlamasıyla Geliyor

Yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya aday olan “Queen Of Tears” dizisinin yerli uyarlamasında başrolleri paylaşacak olan Hande Erçel ve Barış Arduç, şimdiden sosyal medyada gündem oldu. O3 Medya ve Dass Yapım ortaklığıyla ekrana gelecek dizi, duygusal derinliği ve güçlü karakter kurgusuyla dikkat çeken Kore yapımı “Gözyaşı Kraliçesi”nin Türkiye uyarlaması olarak hazırlanıyor.

Dilara Pamuk Kaleme Alıyor, Engin Erden Yönetecek

Dizinin senaryosunu başarılı yazar Dilara Pamuk kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise deneyimli isim Engin Erden yer alacak. Projenin yaratıcı ekibinde ayrıca Doğacan Güneş Perkün, Elif Öner, Ezel Bıldırcın ve İrem Pelin Sönmezer gibi güçlü kalemler bulunuyor.

İkili Daha Önce Hangi Projelerde Buluştu?

Hande Erçel ve Barış Arduç, sinemada “Rüzgâra Bırak” filmiyle büyük bir başarıya imza atmıştı. Hem dijitalde hem de sinemada izlenme rekorları kıran filmle dikkatleri üzerine çeken ikili, Disney+’ta yayınlanan “Reminder” dizisinde de etkileyici performanslarıyla beğeni toplamıştı. Şimdi ise ekranın en duygusal aşk hikayelerinden birinde yeniden bir araya geliyorlar.

Bu büyük buluşmanın Atv ekranlarına damga vurması bekleniyor.