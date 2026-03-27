Hande Erçel Türkiye'de: Havaalanından Doğruca Adliyeye Götürüldü!

Hande Erçel Türkiye'ye döndü! Uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyeye ifade vermeye gelen ünlü oyuncu, uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Yayın Tarihi : 27-03-2026 15:25

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Hakkında yakalama kararı bulunan ünlü oyuncu Hande Erçel, eğitim için bulunduğu yurt dışından Türkiye'ye döndü. Havalimanına ayak basar basmaz yetkililerce karşılanan Erçel, vakit kaybetmeden ifade işlemleri için adliyeye sevk edildi.

Savcılık İfadesinin Ardından ATK Süreci

Adliyeye getirilerek savcı karşısına çıkan Hande Erçel, soruşturma kapsamında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından, soruşturmanın standart prosedürleri gereği ünlü oyuncu, uyuşturucu testi numunesi vermek üzere Adli Tıp Kurumu’na (ATK) sevk edildi. Erçel’in sağlık kontrolü ve test işlemlerinin ardından adliyeden ayrılması bekleniyor.

"Eğitim İçin Oradaydım" Demişti

Hatırlanacağı üzere, soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş ancak Hande Erçel o tarihte yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Erçel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kaçmadığını, yaklaşık bir aydır eğitim amaçlı yurt dışında olduğunu ve ülkesine dönerek adalete yardımcı olacağını şu sözlerle duyurmuştu:

"Eğitimim nedeniyle yurt dışındayım. Haberler üzerine konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek ifademi vereceğim. Devletime ve Türk adaletine güvenen biriyim."

Ünlü oyuncunun adliyedeki işlemleri ve test sonuçlarına dair gelecek resmi açıklamalar magazin ve hukuk dünyası tarafından yakından takip ediliyor.

